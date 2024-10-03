Принимать бескомпромиссные меры поручил Берик Асылов

Генеральный прокурор РК Берик Асылов 3 октября рассказал о поручении, которое он дал в связи с наркоситуацией в стране, сообщает Zakon.kz.

Как указал на своей странице в Х главный прокурор страны, использование преступным миром киберпространства усугубляет наркоситуацию в Казахстане.

"Поручил прокурорам совместно с уполномоченными и правоохранительными органами активизировать работу по онлайн-платформам, с принятием бескомпромиссных мер в отношении организаторов наркобизнеса", – написал он.

Использование преступным миром киберпространства усугубляет наркоситуацию в стране.

Поручил прокурорам совместно с уполномоченными и правоохранительными органами активизировать работу по онлайн-платформам, с принятием бескомпромиссных мер в отношении организаторов наркобизнеса — Berik Asylov (@Asylov_GenPr) October 3, 2024

2 октября 2024 года Берик Асылов высказался о непростой ситуации с ДТП в Казахстане, а 1 октября он поднимал проблему массовых подростковых суицидов.