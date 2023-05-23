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Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии

Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии Фото: akorda.kz
23 мая Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на официальном сайте президента, в начале беседы глава государства выразил глубокие соболезнования премьер-министру и всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья.

Также сказано, что собеседники обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.

"В прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 15 миллиардов долларов. Казахстан и Италия тесно сотрудничают в различных отраслях экономики, в нашей стране успешно работают более 270 итальянских компаний", – говорится в опубликованном сообщении.

Кроме того, были рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, промышленной кооперации и сельского хозяйства.

Из-за наводнений в Италии сошли более 300 оползней, а более 500 дорог закрыли. В регионах действуют около 1200 добровольцев, помогающих населению, 36 тыс. человек пришлось оставить свои дома.

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Анастасия Московчук
Токаев Касым-Жомарт Италия Казахстан
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