Токаев выразил соболезнования премьер-министру Италии
Как отмечено на официальном сайте президента, в начале беседы глава государства выразил глубокие соболезнования премьер-министру и всему итальянскому народу в связи с человеческими жертвами в результате разрушительного наводнения в регионе Эмилия-Романья.
Также сказано, что собеседники обсудили перспективы развития политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества.
"В прошлом году товарооборот между двумя странами составил около 15 миллиардов долларов. Казахстан и Италия тесно сотрудничают в различных отраслях экономики, в нашей стране успешно работают более 270 итальянских компаний", – говорится в опубликованном сообщении.
Кроме того, были рассмотрены перспективы сотрудничества в рамках реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта, промышленной кооперации и сельского хозяйства.
Из-за наводнений в Италии сошли более 300 оползней, а более 500 дорог закрыли. В регионах действуют около 1200 добровольцев, помогающих населению, 36 тыс. человек пришлось оставить свои дома.