Арман Жудебаев назначен главой Комитета культуры Министерства культуры и спорта

23 мая Арман Жудебаев назначен председателем Комитета культуры Министерства культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

Арман Жудебаев родился в 1986 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы.

Трудовую деятельность начал в 2006 году в должности артиста-инструменталиста РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы".

В 2009-2011 гг. — преподаватель кафедры дирижирования РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

В 2011-2013 гг. — преподаватель; старший преподаватель кафедры РГУ "Казахская национальная консерватория им. Курмангазы".

В 2013-2018 гг. — главный дирижер РГКП "Казахский государственный академический оркестр народных инструментов им. Курмангазы".

С июня 2018 года по настоящее время являлся ректором Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Ранее занимавшая этот пост Роза Карибжанова освобождена от должности согласно поданному заявлению.