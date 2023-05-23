Как быстрее погасить кредит и избавиться от кредитного рабства –топ-5 советов

Расплатиться по кредитам возможно, если соблюдать финансовую дисциплину, и применять стратегии погашения задолженности. Подробнее о них Zakon.kz рассказали эксперты по личным финансам.

Казахстанцы из года в год берут все больше кредитов. Согласно статистике Нацбанка РК, кредиты населению выросли на 24,5% менее чем за год – с 10,8 трлн в июне 2022 года до 13,5 трлн к апрелю текущего года.

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У многих из нас долговая нагрузка растет не только ежегодно, а иногда и ежемесячно. И рано или поздно возникает вопрос – как можно быстрее избавиться от кредитного бремени. Эксперты по личным финансам предлагают рассмотреть несколько способов.

Совет 1: Стратегия снежной лавины

По словам экспертов, самый экономически целесообразный способ расплатиться по кредитам – использовать стратегию снежной лавины.

Она означает, что в первую очередь необходимо закрыть кредиты с наиболее высокой процентной ставкой и большей суммой переплаты, то есть самый дорогой кредит.

Для этого, директор "Школы финансовой грамотности #1" и эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова рекомендует составить список всех кредитов, например: ипотека, потребкредит и автокредит, и выявить самую высокую процентную ставку по ним.

Затем определить ежемесячный платеж, прописать сумму основного долга и сумму остатка по платежам на сегодняшний день.

"Условно у вас автокредитование под 4%, ипотека под 17%, но также у вас есть потребкредит скажем под 46%. В первую очередь вы погашаете потребительский кредит, так как он первый по дороговизне", – поясняет Акжунис Брасилова.

Совет 2: Стратегия снежного кома

Метод снежного кома подходит для людей, имеющих несколько кредитов одновременно. Он предполагает, что сначала необходимо избавиться от самого маленького кредита.

"Когда у вас имеется несколько кредитов, вы начинаете погашать самый небольшой по балансу. Предположим, что у вас кредит на 2, 10 и 15 млн тенге. При этом методе, несмотря на то какая процентная ставка у каждого кредита, вы начинаете погашать самый маленький по сумме, в данном случае начинаете с двух миллионов". Эксперт по управлению личными финансами Салтанат Сатжан

Суть стратегии в том, что кредит погашается быстрее за счет увеличения ежемесячного платежа. Например, если по графику необходимо оплатить 50 тысяч, то, используя метод снежного кома, эту сумму следует увеличить на 10-15% и оплачивать уже 55-57 тысяч тенге. После погашения одного займа вы аналогичным образом переходите к погашению следующего, меньшего по сумме кредита.

"При наличии множества займов у человека может возникать ощущение безысходности. Но когда вы закрываете самый маленький кредит, то начинаете видеть "свет в конце туннеля". Появляется надежда и мотивация погашать задолженности более активно и дальше", – говорит Салтанат Сатжан.

Акжунис Брасилова в свою очередь подчеркивает, что данный способ не совсем выгоден экономически, но он позитивно отражается на психологическом комфорте должника.

"После погашения одного кредита вы начинаете чувствовать себя лучше, и становитесь более замотивированным. Поскольку теперь платеж по всем остальным кредитам будет меньше". Акжунис Брасилова

Совет 3: Реструктуризация и рефинансирование

Если вы находитесь в затруднительном финансовом положении, можно обратиться к кредитору с заявлением о реструктуризации. С ее помощью можно отсрочить платеж, договориться о снижении ставки вознаграждения, изменить способ погашения или увеличить срок займа, другими словами, изменить условия договора. Все эти варианты рассматриваются индивидуально по каждому кредиту, при письменном заявлении должника.

К слову, некоторые казахстанские банки предлагают изменить срок кредита или размер ежемесячного платежа при частичном погашении займа прямо в мобильном приложении, без дополнительных обращений в банк.

"Выгоднее всего уменьшать срок кредита путем досрочного погашения, потому что, уменьшая срок вы экономите в долгосрочной перспективе и не переплачиваете по процентам", – считает Салтанат Сатжан.

Предположим, у вас есть кредит на один млн тенге под 25% годовых сроком на год. Ежемесячно вы оплачиваете по нему 95 тысяч тенге. Если досрочно погасить 500 тысяч, то появится две опции: продолжать платить 12 месяцев, но уже по 43 тысячи, либо продолжать выплачивать 95 тысяч, но в течение полугода. По мнению эксперта, выгоднее второй вариант, поскольку в этом случае переплата будет меньше.

Другой способ – рефинансирование кредита. Разница между двумя способами в том, что реструктуризация позволяет изменить структуру кредита, а рефинансирование означает, что вы берете новый кредит другом банке на более выгодных условиях.

"Этот способ имеет место быть только при условии лучших условий по кредиту, по сравнению с предыдущим банком. Например, если при рефинансировании ставка по кредиту снизится на 3-5%. Но также нужно просмотреть все комиссии, страховку и другие дополнительные платежи". Акжунис Брасилова

Эксперт добавила, что при реструктуризации кредита, возможен вариант с предоставлением залога. Так как залоговые кредиты, как правило, имеют меньшую сумму переплаты, чем беззалоговые кредиты.

Совет 4: Просто…следуйте графику

Соблюдать график и не пропускать платежи – тоже в некотором смысле стратегия, говорит Акжунис Брасилова. Разумеется, эта стратегия ничего не меняет в плане сокращения срока или суммы кредита, но и не добавляет проблем с кредиторами, штрафами и звонками от банков или других кредитных организаций.

"Как бы это очевидно не звучало, но по большому счету надо стараться не брать кредиты либо объединять их, или возможно где-то искать залоги, чтобы уменьшить процентную ставку, или следовать вышеназванным стратегиям", – предлагает Акжунис Брасилова.

Для того, чтобы как можно скорее расстаться с кредитами, важно строго соблюдать финансовую дисциплину, и последовательно вести учет доходов и расходов.

"Если у вас кредиты, вы должны понимать, что пока вы их не закроете, то не можете тратить средства на какие-то переменные расходы, вроде походов в кафе, рестораны и прочее. Ваша первоочередная задача – скорее закрыть кредиты, особенно с большой переплатой. Для финансового благополучия – очень важно жить по средствам". Салтанат Сатжан

Совет 5: Контролируйте личный бюджет

Эксперты настоятельно рекомендуют семьям с высокой долговой нагрузкой контролировать личный и семейный бюджет. Необходимо прописать все доходы, расходы и любое другое движение денежных средств.

"Накапливать на цели или покупки можно научиться не через кредиты, а через самостоятельные накопления, что в принципе тоже возможно, если вести семейный бюджет и поставить правильно цели". Акжунис Брасилова

В заключение добавим, что финансовое поведение напрямую связано с психологией. Поэтому, помимо использования методик погашения кредитов, необходимо работать над мышлением, чтобы постоянно не прибегать к кредитам, правильно обращаться с деньгами и достигать целей за счет собственных доходов, а не через кредит.