Более 1100 новых рабочих мест создано в Кокшетау

Об этом стало известно на брифинге акима города организованном Региональной службой коммуникаций Акмолинской области. Глава областного центра проинформировал журналистов о социально экономическом положении города, сообщает Zakon.kz.

По информации спикера, администрацией города выполнены все основные показатели социально-экономического развития.



"В малом и среднем бизнесе количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства текущего года достигло 20,0 тыс. единиц, что выше прошлогоднего показателя на 14,7%. На текущий период в реальном секторе экономики создано более 1100 новых рабочих мест. При содействии служб занятости всего трудоустроено 777 человек, в том числе на постоянное место трудоустроено 592 человек", – сообщил Бауыржан Гайса.

Сообщается, что на 2023 год запланирована реализация 13 инвестиционных проектов с созданием 179 новых рабочих мест. В марте текущего года реализовано 2 проекта с созданием 40 новых рабочих мест. Сфера жилищного строительства активно развивается в Кокшетау, за отчетный период введено 75 тыс. кв. м. жилья. Ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов, из них в текущем году планируется сдача 7 домов (3 арендных и 4 кредитных), в 2024 году планируется ввод 7-ми кредитных домов.

Дороги города на особом контроле, акиматом запланировано проведение ремонта более 49 км городских дорог. Как сообщил аким, начаты работы по среднему ремонту автомобильного моста по улице Ашимова через железную дорогу. Так же, ведется благоустройство дворовых территорий.





"Завершается реализация проекта по капитальному ремонту дворовых территорий в границах улиц Абая-Габдуллина-Ташенова-Ауельбекова. В текущем году будут начаты работы по капитальному ремонту дворовых территорий мкр.Жайлау (вторая очередь). Запланировано строительство 8-ми спортивных и 5 детских площадок. Начнем строительство и реконструкция 2 парков и 18 скверов. Будут проведены работы по ремонту и устройству тротуаров в различных районах города протяженностью 14 км. Будут начаты работы по строительству парка в с.Красный Яр", – сообщил Бауыржан Гайса.

Водоснабжение в Кокшетау один из актуальных вопросов. Как сообщили в акимате города, на сегодняшний день ведутся работы по прокладке водопровода в селе Красный Яр по ул. Садовая от улицы Умышева до улицы Абылай Хана, запланированы работы по укладке водопроводных сетей по улицам Заречная и Кирова.

В своем выступлении спикер отметил поддержку и развитие дошокльного образования. Ведется строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в микрорайоне Сарыарка, детского сада на 280 мест в селе Красный Яр, детского сада для маломобильных групп севернее микрорайона Коктем.

В целом, задачи поставленные администрацией города в начале года реализуются согласно запланированному графику. Аким Кокшетау держит общественность в курсе проводимой работы и докладывает о её результатах на пресс конференциях.