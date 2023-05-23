Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Более 1100 новых рабочих мест создано в Кокшетау

бизнес Фото: Василий Вережников
Об этом стало известно на брифинге акима города организованном Региональной службой коммуникаций Акмолинской области. Глава областного центра проинформировал журналистов о социально экономическом положении города, сообщает Zakon.kz.

По информации спикера, администрацией города выполнены все основные показатели социально-экономического развития.

"В малом и среднем бизнесе количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства текущего года достигло 20,0 тыс. единиц, что выше прошлогоднего показателя на 14,7%. На текущий период в реальном секторе экономики создано более 1100 новых рабочих мест. При содействии служб занятости всего трудоустроено 777 человек, в том числе на постоянное место трудоустроено 592 человек", – сообщил Бауыржан Гайса.

Сообщается, что на 2023 год запланирована реализация 13 инвестиционных проектов с созданием 179 новых рабочих мест. В марте текущего года реализовано 2 проекта с созданием 40 новых рабочих мест. Сфера жилищного строительства активно развивается в Кокшетау, за отчетный период введено 75 тыс. кв. м. жилья. Ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов, из них в текущем году планируется сдача 7 домов (3 арендных и 4 кредитных), в 2024 году планируется ввод 7-ми кредитных домов.

Дороги города на особом контроле, акиматом запланировано проведение ремонта более 49 км городских дорог. Как сообщил аким, начаты работы по среднему ремонту автомобильного моста по улице Ашимова через железную дорогу. Так же, ведется благоустройство дворовых территорий.


"Завершается реализация проекта по капитальному ремонту дворовых территорий в границах улиц Абая-Габдуллина-Ташенова-Ауельбекова. В текущем году будут начаты работы по капитальному ремонту дворовых территорий мкр.Жайлау (вторая очередь). Запланировано строительство 8-ми спортивных и 5 детских площадок. Начнем строительство и реконструкция 2 парков и 18 скверов. Будут проведены работы по ремонту и устройству тротуаров в различных районах города протяженностью 14 км. Будут начаты работы по строительству парка в с.Красный Яр", – сообщил Бауыржан Гайса.

Водоснабжение в Кокшетау один из актуальных вопросов. Как сообщили в акимате города, на сегодняшний день ведутся работы по прокладке водопровода в селе Красный Яр по ул. Садовая от улицы Умышева до улицы Абылай Хана, запланированы работы по укладке водопроводных сетей по улицам Заречная и Кирова.

В своем выступлении спикер отметил поддержку и развитие дошокльного образования. Ведется строительство детского сада для детей с нарушением речи на 280 мест в микрорайоне Сарыарка, детского сада на 280 мест в селе Красный Яр, детского сада для маломобильных групп севернее микрорайона Коктем.

В целом, задачи поставленные администрацией города в начале года реализуются согласно запланированному графику. Аким Кокшетау держит общественность в курсе проводимой работы и докладывает о её результатах на пресс конференциях.

Читайте также

Пыльная буря, шквал, гроза и град ожидаются в 14 областях Казахстана

Ноу-хау от Freedom Bank: Как быстро бизнес может получить цифровой кредит по льготным ставкам

Мотокросс, как стиль жизни. Профессиональный гонщик об открытии мотосезона в Казахстане

Елена Беляева
Кокшетау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Алексей Панин МВД Розыск
Алексея Панина объявили в международный розыск
Ситуация в Украине 22 мая
Ситуация в Украине: в Белгородской области введен режим КТО, Грузия отказывается от визового режима с РФ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления