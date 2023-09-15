До конца года в Акмолинской области создадут более 31 тысячи новых рабочих мест

Об этом стало известно на брифинге для СМИ, организованном региональной службой коммуникаций.

Руководитель управления координации, занятости и социальных программ Акмолинской области Шолпан Рахматуллина уточнила, что в этом году запланировано в общей сложности создать 31 500 рабочих мест, тем самым увеличить число работающих акмолинцев.

"На сегодняшний день 21 400 человек трудоустроено благодаря государственным программам. Наибольшей популярностью пользуется нацпроект, направленный на развитие сельскохозяйственного сектора, в этом направлении 1700 акмолинцев нашли себе работу со стабильной зарплатой. К примеру, в Атбасарском и Егиндикольком районах новые сотрудники на весенних полевых работах отлично отработали и получили достойную заработную плату". Шолпан Рахматуллина

Сообщается, что в рамках Национального проекта "Устойчивый экономический рост", так-же была проведена работа по трудоустройству граждан, самый крупный проект, участвовавший в данной программе, это Макинская птицефабрика в Буландынском районе, там создано 90 новых рабочих мест.

Помимо этого, произошло расширение новых производств в Шортандынском районе, там новой работой обеспечены 60 человек.

В ходе брифинга Шолпан Салыковна ответила на вопросы журналистов о реализации проекта "Образованная нация", стало известно, что всего создано 362 рабочих мест, к примеру, в административном центре области, городе Кокшетау, на строительстве учебно-воспитательного комплекса вдоль Красноярской трассы трудоустроено 62 акмолинца, таких примеров много: 149 человек трудились в городе Косшы на строительстве школы на 1500 мест, 40 рабочих мест создано в Аршалынском районе, так же на возведении учебного заведения, средней школы в поселке Жібек жолы. Далее, спикер акцентировала внимание на проекте "Зеленый Казахстан", сообщив, что работа по программе идет хорошо, трудоустроено 655 человека. Так же, на активные меры занятости направлено 2670 жителей региона.

По проекту "Первое рабочее место" направлено 213 граждан, а это 76,1% к годовому плану, было намечено 280 человек.

"Первое рабочее место предназначено для молодежи не старше 35 лет, не имеющих опыт работы. К примеру, Татьяна Бойко из Аршалынского района получила работу помощника воспитателя мини центра в основной средней школе поселка Ольгинка. Жительница Ерейментауского района, Айнұр Дүйсен устроилась филологом в Центр изучения языков отдела внутренней политики, культуры и развития языков Ерейментауского района в качестве – филолога. Мы приглашаем безработную молодежь принять участие в наших проектах и найти хорошую работу". Шолпан Рахматуллина

Как сообщила спикер, в области идет комплексная работа, направленная на занятость, трудоустройство и социальную поддержку жителей региона. Управление координации, занятости и социальных программ реализует 10 национальных проектов, нацеленных на благосостояние акмолинцев.