В Абайской области спасатели продолжают тушить пожар на трех участках

Распространения пожара полностью прекращено, тушение производится в отдельных очагах внутри горельника в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в связи с усилением ветра на 3 участке в районе соленного озера пожар переходит с низового в верховой, для тушения пожара задействовано 20 единиц техники, 64 человек личного состава.



"Произведена опашка по кромке. Ориентировочная площадь пожара составляет 1500 Га. Имеется угроза к населенным пунктам санаторий Березовка (108 человек, 36 домов), подхоз Березовка (169 чел., 53 дома). Расстояние от места пожара примерно 5-7 км. К месту направлено четыре единицы техники". Пресс-служба МЧС РК

Всего на тушении лесного пожара задействованы 100 единиц техники (из них 1 пожарный поезд) и 2 вертолета, а также 402 человека (ГЛПР "Семей Орманы" – 66 ед. техники, 231 чел., МЧС 28 единиц техники и 1 вертолет, 144 чел. л/с., КТЖ 1 пожарный поезд, 10 человек, МИО 5 единиц техники, 7 челочек, "Казавиалесоохрана" – 1 вертолет, 6 человек экипажа, 1 УАЗ, 4 человека).

"Также тушение лесного пожара производится вертолетами МИ-873 АО "Казавиаспас" и МИ-8 с водно-сливным устройством "Казавиалесохрана". На данный момент осуществлено 59 сбросов (порядка 160 тонн) воды", – отмечается в сообщении.

В МЧС и в кризисном центре Департамента, а также на месте организованы оперативные штабы. Открыта горячая линия.

По данным "Казгидромет", 24-26 мая в Бородулихинском районе Абайской области ожидается северо-восточный ветер.

Ранее сообщалось, что в Абайской области на границе с Россией вспыхнул сильный лесной пожар.