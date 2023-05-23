Попытка российского выпускника зарезать одноклассницу попала на видео
Фото: скриншот видео
В рабочем поселке Иловля Волгоградской области 11-классник попытался перерезать горло однокласснице во время линейки в честь последнего звонка, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Telegram-канал Baza, инцидент произошел в Иловлинской средней общеобразовательной школе №1.
Уточняется, что 17-летний Григорий стоял сзади 17-летней Валерии, спел с ней песню, а затем напал с перочинным ножом и попытался перерезать ей горло. На опубликованном каналом видео видно, как девушка закричала, и ей на помощь бросились одноклассники, которые скрутили его.
Отмечается, что пострадавшую увезли в больницу, ее жизни ничего не угрожает.
О причинах инцидента не сообщается.
Ранее сообщалось, что 35-летний житель села Теренколь Павлодарской области изрезал ножом мать, а затем пытался покончить с собой.
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