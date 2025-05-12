#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
516.01
582.47
6.26
Мир

Зарезали и сняли на видео: шокирующее убийство произошло в Индии

шокирующее убийство произошло в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 19:19 Фото: pixabay
Шокирующее видео получили родственники 21-летнего парня в Индии. Убийца перерезал горло другу и отправил видео близким покойного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, 8 мая тело погибшего нашли в лесу неподалеку от деревни Пипраха в штате Мадхья-Прадеш. Вскоре были арестованы убийца, 25-летний Раджниш Мишра, а также двое его сообщников, один из которых и снимал расправу на видео.

Согласно данным полиции, у обвиняемого с жертвой был конфликт из-за денег.

Выяснилось, что Мишра сначала позвал друга в лес, а затем перерезал молодому человеку горло, пока один из злоумышленников удерживал потерпевшего.

В данное время обвиняемые арестованы.

Ранее полиция Алматинской области задержала подозреваемого в убийстве на железнодорожном перегоне Кайрат – Байсерке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Турецкие авиакомпании вводят новые штрафы для пассажиров
Мир
19:24, Сегодня
Турецкие авиакомпании вводят новые штрафы для пассажиров
В Турции начали борьбу с избыточным весом у населения
Мир
19:06, Сегодня
В Турции начали борьбу с избыточным весом у населения
США и Китай "зарывают топор" торговой войны
Мир
15:42, Сегодня
США и Китай "зарывают топор" торговой войны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: