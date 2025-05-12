Зарезали и сняли на видео: шокирующее убийство произошло в Индии

Шокирующее видео получили родственники 21-летнего парня в Индии. Убийца перерезал горло другу и отправил видео близким покойного, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Times of India, 8 мая тело погибшего нашли в лесу неподалеку от деревни Пипраха в штате Мадхья-Прадеш. Вскоре были арестованы убийца, 25-летний Раджниш Мишра, а также двое его сообщников, один из которых и снимал расправу на видео.

Согласно данным полиции, у обвиняемого с жертвой был конфликт из-за денег.

Выяснилось, что Мишра сначала позвал друга в лес, а затем перерезал молодому человеку горло, пока один из злоумышленников удерживал потерпевшего.

В данное время обвиняемые арестованы.

Ранее полиция Алматинской области задержала подозреваемого в убийстве на железнодорожном перегоне Кайрат – Байсерке.

