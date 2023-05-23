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Астанчане перекрыли дорогу из-за проблем с подачей воды в ЖК

питьевая вода Фото: pixabay
Астанчане вышли на проезжую часть улицы Мухамедханова, так как в их жилищном хозяйстве два месяца в трех подъездах подают только глубокой ночью на несколько часов, сообщает Zakon.kz.

По словам жителей, перебои с водоснабжением возникли из-за ошибок во время строительства дома и установки насосов.

По словам представителей "Астана Су Арнасы", для решения данной проблемы был организован выездной прием с участием жителей, представителей акимата, ГКП "Астана Су Арнасы" и руководство обслуживающей компании ТОО "BI Service".

"В ходе этой встречи специалисты ГКП "Астана Су Арнасы" пояснили, что причина отсутствия воды заключалась в неправильной реализации внутренних сетей в самом доме, и в настоящее время требуется их корректировка. Специалисты "Астана Су Арнасы" провели чистку фильтров, в результате чего вода стала доступной в квартирах. В связи с этим, сервисной компании было рекомендовано в подвальном помещении переделать систему ввода до насосов", – отмечается в сообщении.


Ранее в "Астана Су Арнасы" отметили, что в связи с ростом населения города и интенсивной застройкой столицы, предприятие столкнулось с ограничением проектных мощностей по производству питьевой воды. С 28 марта 2023 года предприятие было вынуждено ввести меры по регулированию давления воды и установить график ее отпуска.

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