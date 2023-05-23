Билеты на концерт Галкина в Алматы продаются незаконно

О незаконности продажи билетов российского артиста Максима Галкана заявил директор КГКП "Алматы Әуендері" Бакытжан Садыков, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, организаторы выступления российского артиста пошли против правил и фактически нарушили закон.

"Билеты на концерт поступили в продажу, хотя договор с площадкой – Дворцом Республики – не подписан до сих пор. Это обязательное условие для проведения масштабного мероприятия. Реализация билетов без договора с концертной площадкой, в данном случае – Дворцом Республики, может расцениваться как мошенничество и настоящий обман зрителей", – сообщил директор КГКП "Алматы Әуендері" Бакытжан Садыков.

По словам продюсера артиста Алексея Пучкова, необходимые документы были предоставлены. Тем не менее у организаторов есть серьезные проблемы. Концерт, если верить афише, должен состояться 6 октября, но в этот день у Дворца Республики стоит бронь на другое мероприятие, утверждают представители площадки.

Информация о старте продаж билетов на выступление Галкина появилась в интернете на независимом ресурсе. Платформа не имеет никакого отношения к Дворцу Республики в Алматы. Руководство площадки обратилось в прокуратуру для дальнейших разбирательств. Бакытжан Садыков подчеркнул, что вся ответственность за обман зрителей лежит на организаторах концерта.