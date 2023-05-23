Лесной пожар в области Абай: Нурлан Уранхаев провел выездное совещание в оперативном штабе

Аким области Абай Нурлан Уранхаев совершил облет территории лесного массива Бородулихинского района, где произошел пожар. В данной зоне все еще продолжаются работы по тушению отдельных очагов возгорания, сообщает Zakon.kz.

На месте происшествия в оперативном штабе аким области провел выездное совещание, где о ситуации доложили заместитель акима области Абай Димитрий Гариков и руководитель ДЧС Манарбек Шапагатов.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

"В настоящее время ситуация с пожаром стабильная. Очаги возгорания локализованы и ликвидированы. Тушение продолжается лишь в отдельных очагах. На месте круглосуточно дежурят специалисты, работает оперативный штаб. Угрозы населенным пунктам нет. Самым главным для нас был вопрос безопасности жителей. Размер ущерба, нанесенного лесному фонду, будем подсчитывать", – пояснил аким области Нурлан Уранхаев.

Отмечается, что в настоящее время тушение пожара продолжается на трех участках, очаги не распространяются.

Фото: пресс-служба акимата Абайской области

В связи с усилением ветра на одном участке в районе соленого озера пожар переходит с низового в верховой, ситуация находится под контролем службы ЧС, в тушении задействовано 20 единиц техники, приняты необходимые меры для нераспространения огня в виде опашки по кромке.