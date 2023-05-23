Сотни фур застряли на границе Казахстана и Узбекистана, на таможенном посту в Туркестанской области. Дальнобойщики жалуются, что вынуждены сутками стоять в очереди, а, чтобы миновать КПП быстрее других, необходимо доплачивать, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет Almaty.tv, на трассе вблизи пункта пропуска "Казыгурт" растянулась многокилометровая пробка из фур. Водители грузовиков с товарами пытаются проехать в Узбекистан. Но вынуждены простаивать на казахстанской территории сутками.

"Вчера в 10:00 приехали сюда, и с того времени стоим. В лучшем случае продвинулись, наверное, на 200 метров", – рассказал дальнобойщик из Казахстана Бахт Жиенбаев.

Водители говорят, что не могут отлучится далеко, так как в любой момент машины начнут двигаться вперед и могут потерять очередь. Также они пожаловались на отсутствие туалетов и столовых.

Отмечается, что очередь двигается медленно и только днем, делятся автоперевозчики, а вечером все фуры просто стоят. По их словам, некоторые машины пропускают на границе за отдельную плату. Услуги такие якобы оказывают, так называемые, "толкачи".



Скопление большегрузов прокомментировали в местном таможенном органе. Причину объяснили тем, что крупный в регионе пропускной пункт "Капланбек" приостановил работу из-за реконструкции. Поэтому весь грузопоток был перенаправлен на три других пункта. Два из них функционируют частично. Поэтому они перегружены, и там постоянные пробки.



"Это естественное явление. Грузопоток с каждым годом увеличивается. Органами государственных доходов принимаются все необходимые меры. По согласованию с государственными органами сопредельной страны Республики Узбекистан перешли на усиленный режим", – сообщил руководитель отдела областного управления таможенного администрирования ДГД Айдос Кадирбердиев.

Пропускные пункты в регионе, добавили в департаменте, и так перешли на ускоренный процесс таможенного оформления. Ежедневно в одном направлении границу пересекают около 250 транспортных средств. Но это пока не решает проблему со скоплением большегрузов.

Ранее, в конце апреля, в соцсети обсуждали скопление людей на границе Казахстана и Узбекистана.

