"Воруют на продажу целиком или частями": как уберечь велосипед от кражи

Сейчас велосипеды не крадут, чтобы просто покататься. В основном судьба краденного двухколесного друга - продажа целиком или частями. И такие случае в последнее время участились, а поймать виноватых нелегко. Как уберечь велосипед от воров – в материале Zakon.kz.

Разгар велосезона еще впереди, а число краж велосипедов по стране с начала года уже перевалило за 500. В 2022 год у казахстанцев угнали более 3 тыс. велосипедов. Такими данными поделились в Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК. Поэтому с приходом весны вопрос "как не стать жертвой вора?" становится весьма актуальным.

Подъезд – не безопасное место

Полицейские в своей практике достаточно часто сталкиваются с подобными обращениями. Поэтому, пожалуй, самая главная рекомендация от стражей порядка – хранить велосипед в безопасном месте. И подъезд таким местом как раз не является. Так, официальный представитель ДП Астаны Нуралы Танирбергенов прямо советует хранить велосипед дома, так из подъездов их тоже воруют.

В случаях, когда человек заходит, например, в магазин или ТРЦ и оставляет транспортное средство снаружи, полицейские рекомендуют блокировать велосипед специальным тросом. Однако и он не всегда дает стопроцентную защиту, так как воры настолько приловчились их срезать, что порой даже самые дорогие замки не могут устоять перед преступником. Но все же это лучше, чем ничего.

"Бывает, что тросы срезают. Но в основном 70-80% воруют именно те велосипеды, которые оставили без какой-либо защиты. Есть более дорогие и толстые тросы. На них у воров уходит больше времени, а ведь они хотят сделать все быстро. Поэтому чем надежнее трос, тем более безопасно для велосипеда". Нуралы Танирбергенов

Если все же угнали

Если вы обнаружили пропажу, конечно, нужно немедленно связаться с полицейскими. Однако, если кража произошла в паркинге вашего дома либо на платной парковке, ответственность за это будут нести в том числе и те, кто оказывает эту платную услугу.

"Для сохранности же оставляют. Дальше это решается уже в гражданском порядке. Он (охранник - прим.) должен присматривать, за это ему платят. Если велосипед не найден, то уже дальше в гражданском порядке должны возместить нанесенный ущерб". Нуралы Танирбергенов

Посмотрев весьма не оптимистичную статистику и изучив все нюансы управление местной полицейской службы совместно с частной компанией разработало приложение, в котором регистрируют всю двухколесную технику столицы. Пока сервис запустили в пилотном режиме, но там уже зарегистрировали 116 велосипедов.

Фото: Zakon.kz

"Если вы приобрели велосипед, то забиваете в приложение марку, цвет, номер иногда даже бывает у велосипедов. Это вы регистрируете. Если случится пропажа, то уже быстрее будет проходить процесс нахождения. Проверка проводится, рейды. Если вор продал велосипед, а человек, который приобретает, может проверить в приложении, стоит ли он как угнанный". Нуралы Танирбергенов

Вам целиком или частями

Активный велосипедист-любитель Куаныш Утегенов поделился своим опытом по защите личного двухколесного транспорта. Мужчина советует всегда держать велосипед в поле зрения, особенно, если он дорогой. И это, по его мнению, самый лучший способ защиты. Улица, незнакомые места и подъезды – самые лакомые места для тех, кто решил украсть чужое имущество.

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Велосипедист отмечает, что трос безопасен на 90%. И нужно очень сильно захотеть украсть, чтобы высвободить его от средства охраны. К слову, очень тяжело разрезать современные тросы или сломать на них замок.

"Быстро сорвать трос не получится по-любому. Это решение для тех, кто работает на велосипеде или использует его как транспорт, чтобы добираться на работу. К примеру, для доставщиков трос - это спасение". Куаныш Утегенов

Есть еще одна современная "фишка", которой поделился Куаныш Утегенов – эйртаги. Это мелкие трекеры, которые можно незаметно оставить на велосипеде, например, положить туда, где хранится бутылка воды. С помощью устройства, можно будет отследить велосипед по GPS.

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А вот надеяться на платные и охраняемые парковки он категорически не советует. Трудно будет добиться, чтобы кто-то понес ответственность за украденное имущество.

"Никакой гарантии нет, потому что никакие охранники, когда случится беда с вашим велосипедом, не возьмут на себя ответственность. Есть пример, когда в таких домах и с охраной, камерами в подъезде люди держали. У них украли. Ничто не удержит воров, если их привлекает ваш велосипед. Ни охранники, ни платные парковки не помогут". Куаныш Утегенов

Есть еще один действенный вариант, который может помочь в случае кражи велосипеда. По словам Куаныша Утегенова, сейчас есть очень много чатов велолюбителей, куда можно выложить фото с просьбой сообщить, если кто-то увидит ваш велосипед. Главное требование к собственнику – знать свой велосипед от и до, даже самые мелкие отличительные детали. Это поможет при его поиске полицией.

"У хороших велосипедов есть штрих-коды на раме. Если вдруг найдется, и если у вас будет подозрение, что он ваш – так можно будет определить и доказать. Но в 90% случаях велосипеды не находят. Никто не ворует как раньше, чтобы просто покататься. Воруют на продажу или, еще хуже, на разбор по запчастям. Продают дорогие компоненты – колеса, руль, системы. В этом случае вообще невозможно найти". Куаныш Утегенов

Утегенов считает, что велосипед дорог владельцам больше не с точки зрения его стоимости, а с эмоциональной. Как автолюбители обожают свои машины, так и велосипедисты трепетно относятся к своим железным друзьям. Передвигаясь на велосипеде, "сливаешься с ним в одно целое, крутишь педали сам, и чувствуешь, будто он продолжение твоих ног".

"Почему люди сейчас возвращаются (на велосипеды - прим.). Да, это модно, полезно для здоровья. Но все же это детская мечта – иметь велосипед. Во взрослом возрасте ты стремишься ее осуществить", – отметил он.

Казалось бы, правила, позволяющие уберечь личный велосипед от угона, достаточно просты. Однако, как показывает практика, далеко не все придерживаются их. Поэтому перед тем как оставлять свой новый и дорогой велосипед без присмотра, лучше вспомнить о них, чтобы когда-то приятная покупка не обернулась разочарованием, став добычей воров.