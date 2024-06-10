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Как уберечь свой велосипед от воров, рассказали в МВД

Как уберечь вой велосипед от кражи, рассказали в МВД, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2024 16:33 Фото: freepik
В Министерстве внутренних дел 10 июня рассказали, как защитить свой велосипед от воров, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, в 2023 году было зарегистрировано 2528 фактов краж велосипедов. К примеру, в прошлом году в Астане был задержан серийный вор, который совершил более 25 краж велотехники. Во всех случаях преступник выбирал места, где велосипеды оставляли незакрепленными и без присмотра.

"За пять месяцев текущего года уже было совершено 880 таких преступлений. По статистике, подъезд – самое распространенное место, где можно лишиться велосипеда. Отчасти из-за мнимого ощущения его безопасности", – отметил Шынгыс Алекешев на брифинге.

Чтобы избежать кражи велосипеда, есть простые рекомендации, которых стоит придерживаться:

  • не оставляйте велосипед без присмотра;
  • если все же велосипед приходится оставить, то необходимо в обязательном порядке использовать велозамок;
  • не доверяйте присмотр за велосипедом незнакомым людям;
  • не забывайте уносить с собой все быстросъемное оборудование велосипеда;
  • храните документы, полученные при покупке велосипеда.
"Помните, покупая велосипед без документов у незнакомых лиц, вы рискуете стать хозяином краденого транспорта. Если документов на ваш велосипед по каким-то причинам нет, обязательно перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фотографию велосипеда целиком "в профиль", постарайтесь запомнить особые приметы. В случае кражи это значительно поможет в поиске", – добавил Шынгыс Алекешев.

Ранее в МВД рассказали, как обезопасить свой дом от воров.

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