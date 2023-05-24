В Караганде около трех тысяч домов остались без питьевой воды

В Караганде целый район, где около 3 тысяч домов, остался без питьевой воды. Ночью на водоводе произошла крупная авария – лопнула часть трубы, сообщает Zakon.kz.

К социальным объектам и на улицы организовали подвоз, а в школах сократили время занятий.

"По всей Сортировке сейчас нет воды. Занятия проходят в штатном режиме. Правда, мы сократили немного время: это прописано в санитарно-эпидемиологических нормах. С утра, пока вода еще текла, мы успели набрать в емкости, а также нам доставили ее подвозом. Столовая работает, для технических нужд также имеется", – цитирует КТК директор школы №137 г. Караганды Ерлан Аязбеков.

Учащиеся пяти школ на окраине сегодня раньше ушли с уроков. Коммунальное предприятие организовало подвоз во дворы, школы и детсады. Работы по устранению поломки начались еще ночью. Специалисты не сразу поняли, в чем дело. На водоводе обнаружили продольную трещину. С ночи сразу несколько бригад занимаются откачкой воды и заменой лопнувшего отрезка.

Капитальный ремонт 9 км трубопровода проводили в 2009 году. Этот участок соединяет окраину с центром города. Тогда новейшим современным материалам сулили десятки лет работы. А вышло, что это уже вторая серьезная поломка за год. Теперь трубу диаметром 500 мм отправят на экспертизу.

"Принятые мероприятия в ночное время позволили уже без двадцати минут 8 утра практически основную воду откачать с места аварии. Только на трубопроводе остались. И определиться уже с характером повреждения. Вновь произошло разрушение полиэтиленовой трубы". Начальник службы водоснабжения ТОО "Караганды су" Николай Сеньковский

Ранее сообщалось, что астанчане перекрыли дорогу из-за проблем с подачей воды в ЖК.

