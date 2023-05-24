Как бороться с ложным голодом, рассказала врач

Эндокринолог Зухра Павлова посоветовала для борьбы с чувством ложного голода менять занятия и пить воду, сообщает Zakon.kz.

Специалист написала в Telegram, что нередко за голод можно принять жажду. Она советует выпивать стакан теплой негазированной воды с утра и не менее двух литров в течение дня.



Павлова рекомендует сохранять между приемами пищи промежуток в три-пять часов. В крайнем случае между завтраком и обедом можно устроить белково-углеводный перекус.

"Например, один банан или яблоко – это не очень полезно (глюкоза и фруктоза, то есть сладкая основа фруктов, приведут к резкому повышению инсулина и голоду), а в сочетании с йогуртом или кусочком сыра – уже куда лучше", – написала она.

По словам Павловой, желание съесть что-то вредное нередко возникает и при умственном напряжении. Чтобы не сорваться, можно отвлечься физической нагрузкой: сделать отжимания от стола, приседания, растяжку или пройти пару пролетов лестницы. Мозг сменит род деятельности и займет себя управлением мышцами.

Справиться с искушением съесть что-то на ночь позволит чистка зубов. Это важно сделать уже в 21:00, и чем паста будет более мятной, тем сильнее отобьется желание поесть, уточнила эндокринолог.

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов заявил, что многие известные диеты для похудения могут повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.