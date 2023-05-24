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Лукашенко ответил на слухи о своей болезни

президент Беларуси Фото: пресс-служба президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить рассуждать на тему его болезни, а также заверил, что умирать не собирается, сообщает Zakon.kz.

Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале "Пул Первого", близком к пресс-службе главы республики.

"Если кто-то думает, что я умирать собрался, успокойтесь. Успокойтесь. Это не больше, чем досужие рассуждения в мессенджерах и телеграм-каналах. Аденовирус или что там было? Аденовирус. Ничего", – заявил Лукашенко.


Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко, которого не видели на публике долгое время, не появился на мероприятии в Минске 14 мая, что вызвало предположения о том, что президент серьезно болен.

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