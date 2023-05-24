Лукашенко ответил на слухи о своей болезни

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал прекратить рассуждать на тему его болезни, а также заверил, что умирать не собирается, сообщает Zakon.kz.

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