Тимофей Скатов стартовал с победы на "Ролан Гаррос-2023"

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов (147-я ракетка мира) провел дебютный матч квалификации Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"), сообщает Zakon.kz.

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В игре с канадским теннисистом Габриэлем Диалло (146-я ракетка мира) Скатов одержал победу в двух сетах с общим счетом 6:4, 7:6. Матч продлился один час и 52 минуты.



Во время игры Скатов не исполнил ни 1 подачу навылет и совершил 3 двойные ошибки, а также выиграл 9 очков и 9 геймов подряд.

22-летний Скатов является второй ракеткой Казахстана в мировом рейтинге после Александра Бублика (48-я позиция АТР).

Ранее сообщалось, что Скатов первым из казахстанцев стартует на "Ролан Гаррос-2023".