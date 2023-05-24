ЧМ-2023 по хоккею: капитан сборной Казахстана поблагодарил команду за усилия
Фото: Instagram.com/starchenko_48
После выступления на чемпионате мира в Риге капитан сборной Казахстана Роман Старченко обратился к команде и к болельщикам, сообщает Zakon.kz
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"Ребята всем спасибо за чемпионат, рад был с вами играть и горжусь вами вы просто красавцы. Всем болельщикам огромное спасибо за вашу поддержку!", - написал Старченко в Instagram.
Отметим, что сборная Казахстана завершила мировое первенство на шестой строчке группы В из восьми команд.
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