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Кубок мира по стендовой стрельбе: казахстанка Асем Орынбай завоевала золотую медаль

Кубок мира по стендовой стрельбе: казахстанка Асем Орынбай завоевало золотую медаль Фото: Instagram.com/kazshooting/
Казахстанская спортсменка Асем Орынбай завоевала "золото" в финале дисциплины "skeet" Кубка Мира по стендовой стрельбе среди женщин, сообщает Zakon.kz

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Как сообщили в Федерации спортивной стрельбы, серебряная и бронзовая медали досталась представительницам Индии.

С 20 по 29 мая 2023 года в Алматинской области (Республика Казахстан) в стрелковом клубе имени Александра Асанова проходит рейтинговый лицензионный Кубок Мира по стендовой стрельбе.

В соревновании принимают участие более 350 сильнейших спортсменов мира из 42 стран мира и азиатского контингента.

Кубок Мира по стендовой стрельбе является рейтинговым турниром который позволяет поднять свой рейтинг по таблице ISSF и дает возможность получить лицензию по рейтингу на участие в XXXIII-летних Олимпийских Играх 2024 года во Франции.

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