ВОЗ пугает новой пандемией

Угрозу новой пандемии, более опасной, чем COVID, предрекают человечеству представители ВОЗ, сообщает Zakon.kz.

На ежегодной ассамблее, которая прошла 23 мая в Женеве, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что угрозу новой пандемии нельзя исключать.

"Угроза появления другого варианта [COVID], способного привести к новым вспышкам болезни и смертей, остается. Также остается угроза появления нового патогена с еще более смертоносным потенциалом", — отметил гендиректор организации.

Тедрос Гебрейесус также призвал весь мир быть готовым в будущем дать угрозе коллективный отпор.

Ранее сообщалось, что 5 мая ВОЗ приняла решение отменить статус глобальной пандемии коронавируса, который действовал с 2020 года. В результате пандемия продолжалась 1150 дней.