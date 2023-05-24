На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области

В Жетысуской области суд вынес приговор экс-руководителю Управления образования Алматинской области Майгуль Омаровой и ее подчиненным. Их обвиняли в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Суд установил, что с августа по ноябрь 2020 года руководитель Управления образования Алматинской области с группой лиц занималась преступной деятельностью в сфере государственных закупок.



"Майгуль Омарова подписала подготовленные Бакыт Абдолдановой договора государственных закупок из одного источника с подконтрольными Арапби Менлибаевой и Н. аффилированными фирмами ИП на поставку ноутбуков для дистанционного обучения учащихся в образовательных учреждениях Алматинской области", – говорится в сообщении суда.

Далее Н. и Арапби Менлибаева лично установили на указанных ноутбуках незаконные программные обеспечения Microsoft Windows контрафактного типа посредством закачивания через интернет-ресурс без определенных денежных затрат. В результате был причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 122 996 086 тенге.

Приговором суда Омарову и Абдолданову признали виновными по ст. 366 ч. 4 УК РК. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.



Менлибаеву и Н. признали виновными по ст. ст. 367 ч. 4, 190 ч. 4 п. 2 УК РК и приговорили к 11 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

2 февраля 2021 года стало известно о задержании главы Управления образования Алматинской области Майгуль Омаровой и директора Регионального НПЦ информационных технологий в сфере образования Арапби Менлыбаева. Также в деле фигурировало имя главного специалиста отдела капремонта и госзакупок Управления образования Алматинской области Бакыт Абдолдановой.

Майгуль Омарова возглавляла управление с 11 февраля 2020 года.