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Законодательство РК

Спасателей из других регионов направили в Абайскую область на тушение пожара

Вице-министр Кульдиков прибыл к месту лесного пожара Фото: gov.kz
24 мая на место пожара в Абайской области прибыл вице-министр по ЧС Марат Кульдиков, сообщает Zakon.kz.

Генерал-майор Марат Кульдиков проконтролировал работу кризисных центров, где действуют оперативные штабы МЧС и ДЧС Абайской области.

По информации МЧС РК, дополнительно в область Абай направлена группировка сил и средств ДЧС города Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей в количестве 133 человек и 26 единиц техники.

"Тушение пожара продолжается на трех участках. Распространение пожара полностью прекращено, тушение производится в отдельных очагах. Ориентировочная площадь пожара составляет 1500 га. Всего в тушении лесного пожара задействованы 100 единиц техники, из них один пожарный поезд и два вертолета "Казавиаспас" и "Казавиалесохрана", а также 402 человека", – отметили в пресс-службе МЧС РК.


За сутки двумя вертолетами всего осуществлено 59 сбросов 157,5 тонны воды. Открыта горячая линия.

По данным "Казгидромета", до 26 мая в Бородулихинском районе Абайской области ожидается северо-восточный ветер с порывами до 15-20 м/сек.

Ранее сообщалось, что аким Абайской области Нурлан Уранхаев совершил облет территории лесного массива Бородулихинского района, где произошел пожар. В данной зоне все еще продолжаются работы по тушению отдельных очагов возгорания.

22 мая вспыхнул сильный лесной пожар в Абайской области. 

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