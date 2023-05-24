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Жители Жезказгана, Алматы и Астаны создали криптовалютную финпирамиду

Жители Жезказгана, Алматы и Астаны создали криптовалютную финпирамиду Фото: Zakon.kz
Четверых жителей городов Жезказган, Алматы и Астана подозревают в организации незаконной деятельности финансовой пирамиды на территории Жезказгана под видом привлечения инвестиций в криптовалюту по проекту MetaGo, сообщает Zakon.kz.

В сообщении АФМ сказано, что они вовлекли более 600 лиц и свыше 124 млн тенге денежных средств вкладчиков.

"Указанные лица были установлены сотрудниками Департамента АФМ по Улытауской области при координации прокуратуры и взаимодействии с аналитическими подразделениями Агентства. В настоящее время проводится досудебное расследование. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит".Пресс-служба АФМ РК

Также отмечено, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

23 мая в АФМ сообщали, что жители ЗКО отдали в финпирамиды 120 млн тенге. Теперь территориальный Департамент АФМ проводит досудебное расследование по подозрению в организации финансовой (инвестиционной) пирамиды по проектам Life is good и Hermes.

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Анастасия Московчук
АФМ РК Астана Алматы Жезказган
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