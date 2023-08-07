80 казахстанцев купились на рекламу финпирамиды и отдали 63 млн тенге

В пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу 7 августа 2023 года заявили, что двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo, сообщает Zakon.kz.

Установлено, что подозреваемые лица лично распространяли информацию о деятельности финансовой пирамиды посредством проведения встреч и собраний с населением, с использованием брендированной одежды и плакатов с символикой финпирамиды, а также информационных ресурсов (сайт видеохостинга YouTube, Whatsapp и Telegram, социальные сети Facebook, Instagram).



"Данные деяния позволили им привлечь средства от более 80 граждан с причинением им ущерба в сумме свыше 63 млн тенге. В настоящее время проводится расследование по ст. 217-1 УК РК – "Реклама финансовой пирамиды группой лиц". Пресс-служба АФМ РК

Кроме этого, в отношении данных лиц проводится досудебное расследование по подозрению в создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды MetaGo.



Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

"Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью компании MetaGo, просим обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания или в call-центр АФМ (1458)". Пресс-служба АФМ РК

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

3 августа 2023 года в пресс-службе АФМ рассказали о приговоре в отношении руководства ТОО "Sincere Systems" по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой на территории Астаны. Стоит отметить, что сумма привлеченных средств граждан составила 215 млн тенге. Организатора осудили на 6 лет условно с запретом на занятие деятельностью в сфере инвестиций на 5 лет.