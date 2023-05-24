Мажилис принял в работу проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов"

24 мая Мажилис Парламента Республики Казахстан принял в работу проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", сообщает Zakon.kz.

С основным докладом по данному вопросу выступил депутат Магеррам Магеррамов.

По его словам, основной законопроект направлен на определение механизмов возврата активов в связи с отсутствием законодательных оснований и новых инструментов, необходимых для определения и возврата активов.

"Целью разработки проекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" является регулирование общественных отношений, связанных с поиском (раскрытием), подтверждением происхождения, наложением обеспечительных мер, принятием мер по обеспечению сохранности, управлению, реализации и возврату государству незаконно приобретенных и выведенных активов", – отметил мажилисмен.

Сопутствующие законопроекты, по его словам, разработаны в целях реализации положений основного законопроекта и предусматривают ряд поправок в действующее законодательство.

В частности, рассматриваются изменения и дополнения в Конституционный закон "О прокуратуре", в Гражданский, Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, в Кодекс об административных правонарушениях и другие законодательные акты.

В общем предусматриваются поправки в 11 кодексов и 13 законов.

"Принятие законопроектов имеет следующие положительные социально-экономические последствия: восстановление социальной справедливости в обществе, повышение благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов, стимулирование добровольного возврата активов, устранение причин и условий, способствовавших незаконному приобретению активов". Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов

Отмечается, что после введения в действие проекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" и сопутствующих законопроектов в структуре Генеральной прокуратуры будет создано отдельное ведомство по возврату незаконно выведенных активов, которое будет выполнять функции уполномоченного органа в данной сфере.

Кроме того, будет создан специальный государственный фонд и управляющая компания по вопросам аккумулирования и управления активами, возвращенными государству. По данным разработчиков, это позволит направлять возвращенные активы на финансирование социальных и экономических проектов, направленных на повышение благосостояния народа Казахстана, и достичь прозрачности и эффективности в данном процессе.

"Таким образом, будет выстроен четкий и прозрачный механизм работы государственных органов и организаций в сфере возврата активов. Комитет готов принять в работу данные законопроекты", – резюмировал Магеррам Магеррамов.

29 марта президент Касым-Жомарт Токаев анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов из страны.

12 мая генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что государству возвращены активы на сумму более 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций.

