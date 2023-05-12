Берик Асылов: Государству вернули 760 млрд тенге

12 мая генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил, что государству возвращены активы на сумму более 760 млрд тенге, в том числе 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций, сообщает Zakon.kz.

Он озвучил это на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

"Не дожидаясь принятия специального закона, общими усилиями в страну удалось вернуть активы на сумму 760 млрд тенге. Меры по возврату принимаются всеми членами комиссии и вовлеченными госорганами". Берик Асылов

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По сообщению Генеральной прокуратуры, в рамках работы по возврату средств Верховный суд удовлетворил 24 протеста генпрокурора на решения, ранее необоснованно вынесенные в пользу субъектов олигополии.

"К примеру, принято судебное решение о признании незаконным приватизации 31% акций Алматинского завода тяжелого машиностроения. В другом случае постановление Верховного суда позволило взыскать 1,3 млрд тенге с собственников столичного гостиничного комплекса "Думан". Помимо этого, судами удовлетворены десятки исков о возврате незаконно проданного госимущества. Среди них производственные объекты, рынки, коммерческие помещения, элитые участки и многое другое", - сообщили в надзорном органе.

Так, по решению суда в собственность АНПЗ возвращены 50% доли Парка хранения сжиженного нефтяного газа в Атырау.

Правоохранительнеными органами в рамках уголовных дел обеспечен возврат активов на общую сумму 620 млрд тенге, из них 575 млн долларов – из иностранных юрисдикций.

В другие государства направлено более 100 запросов об оказании правовой помощи. По ним арестовано имущество на сумму свыше 100 млн долларов США.

"Министерством финансов с предприятий финансово-промышленных групп дополнительно взыскано более 100 млрд тенге налогов. Министерство экологии и природных ресурсов наложило на компании ФПГ штрафы почти на 7 млрд тенге, а АЗРК применило санкции на 4 млрд тенге", - отметили в Генпрокуратуре.

Также возвращено более 460 тыс. гектаров земель, ранее необоснованно предоставленных субъектам олигополии или не используемых по целевому назначению.

Возращены государству доли в оптовом рынке Алматы, приобретенной по цене в 4 раза ниже рыночной, 17 коммерческих помещений аэропорта Алматы, неправомерно находившихся в собственности субъектов олигополии.

Для установления имущества за рубежом правоохранители особое внимание уделяют взаимодействию с иностранными коллегами и международными организациями.

Комплекс мер в рамках деятельности Комиссии будет приниматься до тех пор, пока экономические ресурсы не перестанут концентрироваться в руках узкого круга лиц и пока не появится честная конкуренция, резюмировали в Генеральной прокуратуре.



8 февраля 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства поручил в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Была создана межведомственная комиссия.

В конце 2022 года премьер-министр Казахстана уточнил, что изъятые у коррупционеров 100 млрд тенге направят на строительство школ уже в ноябре.

20 апреля 2023 министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил, что в страну вернули около 670 миллиардов тенге незаконно выведенных за рубеж активов.