Школьник из Алматы изобрел уникальное приложение для изучения истории

В Министерстве просвещения Казахстана 24 мая поделились с Zakon.kz хорошей новостью: школьник гимназии №15 Алматы Тимур Кырбасов придумал оригинальное приложение для изучения истории родного края во время движения по улицам и проспектам города.

По данным ведомства, для этого необходимо запустить приложение на мобильном устройстве, после чего приложение при приближении к той или иной улице/остановке автоматически выдаст историческую информацию о данном объекте.

В данный момент планируется запуск приложения в Google Play и App Store.

"В представленном проекте "Применение ICT-технологий в изучении истории моего города/страны" объединены два мини-проекта, ранее разработанные мною в отдельности. Первое – это изучение истории города путем модернизации системы оповещения на общественном транспорте. Второе – это мобильное приложение "AIALDAMA". Разработанное мною мобильное приложение выдает историческую информацию о личности/объекте, в честь которого названа та или иная улица, в момент ее пересечения пользователем". Тимур Кырбасов

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

Школьник также добавил, что считает изучение истории важным делом.

Кроме того, Тимур является обладателем трех авторских прав. Достижения ученика по проектной работе только за последние три года включают победы на международных и республиканских конкурсах научных проектов. Также 1 июня 2022 года Тимур был гидом главы государства на городском фестивале "Алматы БалаFest".

23 мая 2023 года в пресс-службе ведомства сообщали еще об одной отличившейся школьнице: кызылординская ученица придумала новую математическую таблицу, улучшающую методику преподавания математики. Данная таблица получила официальное название "Роза – таблица единиц измерения".