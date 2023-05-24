Минздрав планирует исключить излишнюю регламентацию норм из законодательства

Минздрав разработал консультативный документ проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в области здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Министерство здравоохранения РК провело ревизию по 6 законодательным актам в области здравоохранения и выявило детализирующие нормы и отсутствие гибкости, в частности, речь идет о Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", законе "Об обязательном социальном медицинском страховании" и другим НПА в области здравоохранения.

В связи с чем предлагается в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения":

установить основные задачи в области здравоохранения;

установить общую компетенцию Министерства здравоохранения РК по разработке и утверждению нормативных правовых актов в области здравоохранения.

В законе "Об обязательном социальном медицинском страховании" установить общую компетенцию центрального уполномоченного органа по разработке и утверждению нормативных правовых актов в системе обязательного социального медицинского страхования.

Аналогичные поправки будут внесены в остальные законодательные акты.

Законопроект состоит из 2 статей:

Статья 1 предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательные акты:

Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения";

закон "Об обязательном социальном медицинском страховании";

закон "О безопасности пищевой продукции";

закон "О биологической безопасности Республики Казахстан";

закон "О безопасности игрушек";

закон "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями".

Статья 2 предусматривает порядок введения в действие данного законопроекта.

Внести законопроект в Парламент планируется в июле этого года.

Как отмечают в Минздраве, принятие законопроекта направлено на создание необходимой законодательной основы для повышения эффективности работы государственного органа в совершенствовании законодательства в области здравоохранения.

"В целом принятие законопроекта повлечет положительные правовые последствия и приведет к стабильности законов", – говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 июня.