Минздрав планирует исключить излишнюю регламентацию норм из законодательства
Министерство здравоохранения РК провело ревизию по 6 законодательным актам в области здравоохранения и выявило детализирующие нормы и отсутствие гибкости, в частности, речь идет о Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения", законе "Об обязательном социальном медицинском страховании" и другим НПА в области здравоохранения.
В связи с чем предлагается в Кодексе "О здоровье народа и системе здравоохранения":
- установить основные задачи в области здравоохранения;
- установить общую компетенцию Министерства здравоохранения РК по разработке и утверждению нормативных правовых актов в области здравоохранения.
В законе "Об обязательном социальном медицинском страховании" установить общую компетенцию центрального уполномоченного органа по разработке и утверждению нормативных правовых актов в системе обязательного социального медицинского страхования.
Аналогичные поправки будут внесены в остальные законодательные акты.
Законопроект состоит из 2 статей:
Статья 1 предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательные акты:
- Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения";
- закон "Об обязательном социальном медицинском страховании";
- закон "О безопасности пищевой продукции";
- закон "О биологической безопасности Республики Казахстан";
- закон "О безопасности игрушек";
- закон "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями".
Статья 2 предусматривает порядок введения в действие данного законопроекта.
Внести законопроект в Парламент планируется в июле этого года.
Как отмечают в Минздраве, принятие законопроекта направлено на создание необходимой законодательной основы для повышения эффективности работы государственного органа в совершенствовании законодательства в области здравоохранения.
"В целом принятие законопроекта повлечет положительные правовые последствия и приведет к стабильности законов", – говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 июня.