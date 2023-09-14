В Казахстане разработали закон по вопросам исключения чрезмерной регламентации норм в здравоохранении

В Казахстане разработали закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в области здравоохранения", сообщает Zakon.kz.

Проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в 6 законов, которые направлены на их совершенствование и с учетом ревизии будут содержать:

основные цели, задачи, принципы компетенции и полномочия регулирования соответствующей отрасли (сферы);

компетенцию правительства по вопросам, требующим коллегиального решения и которые носят межведомственный характер;

общую компетенцию центральных госорганов на принятие НПА, контрольно-надзорные функции, взаимодействие с физическими и юридическими лицами, предусматривающие расходование бюджетных средств;

функции местных представительных и исполнительных органов.

Как считают разработчики документа, это позволит "разгрузить" законы от излишних норм и на уровне подзаконных актов оперативнее реагировать на возникающие в стране изменения в части их нормативного регулирования.

В частности, в закон "О правовых актах" внесены изменения относительно содержания законов и подзаконных актов, а также установления компетенции на принятие подзаконных актов, которые вступили в силу с 1 января 2023 года.

Закон также дополнен положением, согласно которому перечень подзаконных НПА определяется правительством в положениях о государственных органах.

Кроме того, установление компетенций и функций на уровне законов осуществляется согласно требованиям статьи 61 Конституции.

Иные компетенции и функции государственных органов (реализационные, организационные и другие) устанавливаются подзаконными НПА.

Поправки также вносятся в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями", "О безопасности игрушек", "О безопасности пищевой продукции", "Об обязательном социальном медицинском страховании", "О биологической безопасности Республики Казахстан".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 27 сентября.

Ранее мы рассказали, что пороговые суммы для подозрительных финансовых операций планируют снизить.