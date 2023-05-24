Организаторы "Ролан Гаррос" сделали приятный сюрприз для Елены Рыбакиной

На кортах Парижа стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису. В качестве одного из главных фаворитов на турнир приехала лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, для которой французы приготовили небольшой презент, сообщает Zakon.kz.

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В одном из номеров парижского отеля, где остановилась четвертая ракетка мира Елена Рыбакина, был устроен приятный сюрприз в виде торта и шаров.







Казахстанская теннисистка прибыла на "Ролан Гаррос-2023" после победы на кортах Рима, где она выиграла свой первый грунтовый "Мастерс". В финале WTA 1000 Рыбакина обыграла представительницу Украины Ангелину Калинину.





Фото: ktf.kz

После триумфа на римских кортах Елена Рыбакина поднялась на четвертое место в мировом женском рейтинге. На Открытом чемпионате Франции она получит четвертый номер посева.

Тем временем "Ролан Гаррос-2023" определяет теннисистов, которые сражаются за попадание в основную сетку турнира. В их числе уроженец Петропавловска и вторая ракетка Казахстана Тимофей Скатов. Накануне 22-летний теннисист на старте "квалификации" переиграл канадца Габриэля Диалло (№146 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (8:6).

За выход в финал отборочного раунда наш спортсмен 24 мая сыграет с финном Отто Виртаненом (№119 АТР).