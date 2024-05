Елена Рыбакина с победы стартовала на "Ролан Гаррос"

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое – на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Четвертая ракетка мира одержала победу над бельгийской спортсменкой Гретье Миннен (85 WTA) со счетом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 13 минут. За это время казахстанка пять раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 10.

Welcome to day three! 😁 No.4 seed Elena Rybakina faces Minnen in our first match on Suzanne-Lenglen! #RolandGarros pic.twitter.com/J6k4GhgOO1

Для первой ракетки Казахстана это уже девятая победа из 10 сыгранных матчей на грунте в этом году.

90% - Elena Rybakina (90.0%, 9-1) is one of the two players with 90%+ of winning ratio on clay court in 2024 this year, along with Iga Swiatek (93.8%, 15-1). Passion.#rolandgarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/zNpVVQaNvQ