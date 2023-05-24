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Девушка в красном: Кайрата Нуртаса заподозрили в измене

Девушка в красном: Кайрата Нуртаса заподозрили в измене Фото: Instagram/kair_n
Видео с Кайратом Нуртасом в компании незнакомки завирусилось 23 мая 2023 года. Как подозревают подписчики, это тайная любовь актера, сообщает Zakon.kz

Видео в TikTok за 19 часов набрало больше 1,5 миллиона просмотров. На нем видно, как Кайрат Нуртас собирается уехать в компании девушки в красном платье.

"Кайрат Нуртас с любовницей", – подписал автор видео.

@akzhigitt

♬ оригинальный звук - Ақжігіт Тұрғынбай

Комментаторы разделились в суждениях. Кто-то осуждает автора видео, обвиняя в том, что информация разрушит семью.

  • Ай. автор, зачем сплетничать как бабки?
  • Поздравляю, разрушили одну семью;
  • Мужчины хуже женщин сплетники;
  • Свечку держал, откуда знаешь?

Есть и те, кто не поверили мнению автора и предложили свои гипотезы.

  • Наверное снимают клип, в руках видно что костюм держит;
  • Это же, Жулдыз!
  • Коллеги они;
  • Это Тореш, маскировка.

Ну и конечно, фанаты супругов по двум фронтам. Те кто обвиняют певца, встали на защиту жены. И те, кто оправдывают героев видео, истинные поклонники Кайрата Нуртаса.

  • Еще на лево ходит. Он не достоин Жулдыз, она красивая жена и мать!
  • Когда есть Жулдыз, зачем тебе другие?
  • Красавчик, по закону можешь четверых взять в жены. Наследников побольше тебе, денег у тебя хватит;
  • Это его жизнь, какое вам дело.

Сам артист никак не прокомментировал видео ни в одной из своих социальных сетей.

Ранее хейтеры пары предположили, что Нуртас разлюбил жену.

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