Девушка в красном: Кайрата Нуртаса заподозрили в измене
Фото: Instagram/kair_n
Видео с Кайратом Нуртасом в компании незнакомки завирусилось 23 мая 2023 года. Как подозревают подписчики, это тайная любовь актера, сообщает Zakon.kz
Видео в TikTok за 19 часов набрало больше 1,5 миллиона просмотров. На нем видно, как Кайрат Нуртас собирается уехать в компании девушки в красном платье.
"Кайрат Нуртас с любовницей", – подписал автор видео.
@akzhigitt ♬ оригинальный звук - Ақжігіт Тұрғынбай
Комментаторы разделились в суждениях. Кто-то осуждает автора видео, обвиняя в том, что информация разрушит семью.
- Ай. автор, зачем сплетничать как бабки?
- Поздравляю, разрушили одну семью;
- Мужчины хуже женщин сплетники;
- Свечку держал, откуда знаешь?
Есть и те, кто не поверили мнению автора и предложили свои гипотезы.
- Наверное снимают клип, в руках видно что костюм держит;
- Это же, Жулдыз!
- Коллеги они;
- Это Тореш, маскировка.
Ну и конечно, фанаты супругов по двум фронтам. Те кто обвиняют певца, встали на защиту жены. И те, кто оправдывают героев видео, истинные поклонники Кайрата Нуртаса.
- Еще на лево ходит. Он не достоин Жулдыз, она красивая жена и мать!
- Когда есть Жулдыз, зачем тебе другие?
- Красавчик, по закону можешь четверых взять в жены. Наследников побольше тебе, денег у тебя хватит;
- Это его жизнь, какое вам дело.
Сам артист никак не прокомментировал видео ни в одной из своих социальных сетей.
Ранее хейтеры пары предположили, что Нуртас разлюбил жену.
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