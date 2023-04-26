Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Фото: Instagram/kair_n
Накануне, 25 апреля 2023 года, жена популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова с размахом отметила 35-летие, сообщает Zakon.kz.
Среди приглашенных на праздник гостей была известная казахстанская эстрадная певица и композитор Маржан Арапбаева, которая в своих соцсетях опубликовала пару видео.
На одном из видео Кайрат и Жулдыз танцевали в обнимку.
Танцем в обнимку, который показался совсем безобидным, супруги разгневали фанатов:
- "Зачем так обниматься перед публикой?"
- "Что она делает? Не дала спеть Кайрату",
- "Кайрат правильно поступил, что с женой?"
- "Если честно, оба мне не нравятся и их жизнь!"
- "Что с ними произошло? Для этого есть спальня".
- "Считаю, что Кайрат поступил правильно, чем обниматься перед публикой".
Более внимательные предположили, что Нуртас разлюбил жену. Среди хейтеров пары нашлись и те, которые считают, что они не подходят друг другу:
- "Кайрат будто разлюбил".
- "Как у Шакиры с ее бойфрендом".
- "Жалко ее... Кому, что доказывает бедняжка".
- "Почему Кайрат изменился? Почему не танцевал в обнимку?"
- "Такое ощущение, что жена любит его, а он любит только себя".
- "Жалко Жулдыз. Она нежная, эмоциональная. Этот муж ей совершенно не подходит. Они всегда на разных волнах. Думаю, он совсем не понимает ее внутренний мир. Пустой Кайрат".
В свою очередь фанаты встали на защиту своих кумиров и пожелали им счастья:
- "Все правильно сделали!"
- "Поздравляем! Будьте счастливы!"
- "Будьте счастливы! Я вас люблю!"
14 апреля 2023 года Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 35 лет. В связи с этим Кайрат Нуртас опубликовал трогательный пост в Instagram, в котором признался супруге в любви.
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