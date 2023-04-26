Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов

Накануне, 25 апреля 2023 года, жена популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова с размахом отметила 35-летие, сообщает Zakon.kz.

Среди приглашенных на праздник гостей была известная казахстанская эстрадная певица и композитор Маржан Арапбаева, которая в своих соцсетях опубликовала пару видео.

На одном из видео Кайрат и Жулдыз танцевали в обнимку.

Танцем в обнимку, который показался совсем безобидным, супруги разгневали фанатов:

"Зачем так обниматься перед публикой?"



"Что она делает? Не дала спеть Кайрату",



"Кайрат правильно поступил, что с женой?"

"Если честно, оба мне не нравятся и их жизнь!"

"Что с ними произошло? Для этого есть спальня".

"Считаю, что Кайрат поступил правильно, чем обниматься перед публикой".



Более внимательные предположили, что Нуртас разлюбил жену. Среди хейтеров пары нашлись и те, которые считают, что они не подходят друг другу:

"Кайрат будто разлюбил".



"Как у Шакиры с ее бойфрендом".

"Жалко ее... Кому, что доказывает бедняжка".



"Почему Кайрат изменился? Почему не танцевал в обнимку?"



"Такое ощущение, что жена любит его, а он любит только себя".

"Жалко Жулдыз. Она нежная, эмоциональная. Этот муж ей совершенно не подходит. Они всегда на разных волнах. Думаю, он совсем не понимает ее внутренний мир. Пустой Кайрат".



В свою очередь фанаты встали на защиту своих кумиров и пожелали им счастья:

"Все правильно сделали!"

"Поздравляем! Будьте счастливы!"

"Будьте счастливы! Я вас люблю!"

Новость по теме Поклонники жены Кайрата Нуртаса раскритиковали фото со свекровью

14 апреля 2023 года Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 35 лет. В связи с этим Кайрат Нуртас опубликовал трогательный пост в Instagram, в котором признался супруге в любви.