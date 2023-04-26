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Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов Фото: Instagram/kair_n
Накануне, 25 апреля 2023 года, жена популярного казахстанского певца Кайрата Нуртаса Жулдыз Абдукаримова с размахом отметила 35-летие, сообщает Zakon.kz.

Среди приглашенных на праздник гостей была известная казахстанская эстрадная певица и композитор Маржан Арапбаева, которая в своих соцсетях опубликовала пару видео.

На одном из видео Кайрат и Жулдыз танцевали в обнимку.

Танцем в обнимку, который показался совсем безобидным, супруги разгневали фанатов:

  • "Зачем так обниматься перед публикой?"
  • "Что она делает? Не дала спеть Кайрату",
  • "Кайрат правильно поступил, что с женой?"
  • "Если честно, оба мне не нравятся и их жизнь!"
  • "Что с ними произошло? Для этого есть спальня".
  • "Считаю, что Кайрат поступил правильно, чем обниматься перед публикой".

Более внимательные предположили, что Нуртас разлюбил жену. Среди хейтеров пары нашлись и те, которые считают, что они не подходят друг другу:

  • "Кайрат будто разлюбил".
  • "Как у Шакиры с ее бойфрендом".
  • "Жалко ее... Кому, что доказывает бедняжка".
  • "Почему Кайрат изменился? Почему не танцевал в обнимку?"
  • "Такое ощущение, что жена любит его, а он любит только себя".
  • "Жалко Жулдыз. Она нежная, эмоциональная. Этот муж ей совершенно не подходит. Они всегда на разных волнах. Думаю, он совсем не понимает ее внутренний мир. Пустой Кайрат".

В свою очередь фанаты встали на защиту своих кумиров и пожелали им счастья:

  • "Все правильно сделали!"
  • "Поздравляем! Будьте счастливы!"
  • "Будьте счастливы! Я вас люблю!"

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14 апреля 2023 года Жулдыз Абдукаримовой исполнилось 35 лет. В связи с этим Кайрат Нуртас опубликовал трогательный пост в Instagram, в котором признался супруге в любви.

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