Казахстанцам дадут отсрочку по кредитам на период службы в армии

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект поправок в Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа, сообщает Zakon.kz.

Согласно действующим правилам заявление о внесении изменений в условия договора банковского займа подается заемщиком в банк, выдавший заем, в течение 30 календарных дней с даты наступления просрочки.

Проектом поправок предусмотрено, что по истечении указанного срока заявление подается при отсутствии вступившего в законную силу решения суда о взыскании задолженности по договору банковского займа, а также в случае если право по договору банковского займа не было уступлено банком третьему лицу.

Это расширит права заемщиков по урегулированию просроченной задолженности по банковскому займу до обращения взыскания задолженности в судебном порядке либо переуступки прав коллекторскому агентству.

Кроме того, поправки содержат перечень оснований для внесения изменений в условия договора банковского займа и список документов, подтверждающих причины возникновения просрочки исполнения обязательства.

Основания для внесения изменений в условия договора банковского займа:

регистрация заемщика в качестве безработного в центре трудовой мобильности либо снижение среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по договору банковского займа); отнесение заемщика к социально уязвимым слоям населения (СУСН) либо назначение адресной социальной помощи, либо получение статуса СУСН совместно проживающего близкого родственника, супруга (супруги) заемщика, повлиявшее на снижение среднемесячного совокупного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода всех заемщиков по договору банковского займа); временная нетрудоспособность заемщика более двух месяцев, связанная с заболеванием, если оно входит в перечень заболеваний, для которых установлен срок временной нетрудоспособности более двух месяцев; нахождение заемщика либо его супруги в отпуске в связи с рождением ребенка (детей), а также нахождение заемщика либо его супруга (супруги) в отпуске в связи с усыновлением новорожденного ребенка (детей) или по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; прохождение заемщиком срочной воинской службы; обстоятельства, связанные с болезнью, смертью близкого родственника, супруга (супруги) заемщика, повлиявшие на снижение среднемесячного дохода заемщика; обстоятельства, не позволяющие заемщику надлежащим образом исполнить обязательства по договору банковского займа, в том числе нанесшие материальный ущерб в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц (кража товаров в обороте или иного имущества которое использовалось заемщиком для осуществления предпринимательской деятельности, пожар, затопление, уничтожившие недвижимое имущество заемщика по адресу, указанному в качестве адреса регистрации или проживания в договоре банковского займа или надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах (стихийные явления, военные действия, чрезвычайное положение).

Под снижением среднемесячного дохода заемщика понимается снижение среднемесячного дохода заемщика за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за двенадцать месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением.

Какими документами можно подтвердить причины возникшей просрочки:

справка о регистрации в качестве безработного и (или) справка о доходах заемщика за последние 6 месяцев с места работы или выписка о поступлении и движении денег заемщика; документ, подтверждающий изменение социального статуса заемщика либо его совместно проживающего близкого родственника, супруга (супруги) на СУСН; лист или справка о временной нетрудоспособности, подтверждающие временную нетрудоспособность заемщика более двух месяцев; документ, подтверждающий нахождение заемщика или его супруга (супруги) в отпуске в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением новорожденного ребенка (детей), а также по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; документ, подтверждающий прохождение заемщиком срочной воинской службы; лист или справка о временной нетрудоспособности, подтверждающие болезнь близких родственников, супруга (супруги) заемщика, а также справкой о смерти близких родственников, супруга (супруги); документы, подтверждающие нанесение заемщику материального ущерба в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц.

При предоставлении заемщиком листа или справки о временной нетрудоспособности банк предоставляет отсрочку платежа на срок не менее трех месяцев. А в случае, если заемщик проходит срочную воинскую службу, отсрочка предоставляется на период службы в армии.

Рассмотрение банком заявления осуществляется без установления к заемщику требования единовременного погашения просроченной задолженности по договору банковского займа, либо ее части.

Также для эффективной реализации закона о банкротстве физических лиц предлагается унифицировать форму отказа в изменении условий договора банковского займа.

Кроме того, банки обяжут ежеквартально представлять в Агентство информацию о результатах рассмотрения заявлений заемщиков согласно установленным формам.

Банк ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций информацию о рассмотренных заявлениях заемщиков, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями, а также информацию о внесенных изменениях в условия договора банковского займа и причинах отказа в изменении условий договора банковского займа заемщиков физических, в том числе являющихся индивидуальными предпринимателями.

Проект приказа размещен для публичного обсуждения до 6 июня 2023 года.