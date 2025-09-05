#АЭС в Казахстане
Финансы

Как можно изменить условия договора о предоставлении кредита: внесены изменения

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 10:06 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Постановлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка от 28 августа 2025 года внесены изменения в Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита уточняется, что заявление о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита подается заемщиком в микрофинансовую организацию, предоставившую микрокредит.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие обстоятельства (факты), повлекшие возникновение просрочки исполнения обязательства, сведения о доходах и другие обстоятельства, обуславливающие подачу заявления.

Перечень документов, необходимых для рассмотрения заявления заемщика и подтверждения обстоятельств (фактов), повлекших возникновение просрочки исполнения обязательства по договору о предоставлении микрокредита:

  • справка о регистрации в качестве безработного или справка о доходах заемщика за последние шесть месяцев с места работы или выписка о поступлении и движении денег заемщика;
  • акт работодателя о прекращении трудового договора, о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы или справку/лист о временной нетрудоспособности заемщика;
  • справка с места работы с указанием размера заработной платы и выписки из Единого накопительного пенсионного фонда;
  • документ, подтверждающий нахождение заемщика в отпуске в связи с беременностью и рождением ребенка (детей), усыновлением новорожденного ребенка (детей), а также в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
  • справка о временной нетрудоспособности, подтверждающая болезнь близких родственников, супруга (супруги) заемщика, а также свидетельство/справка о смерти близких родственников;
  • нотариально заверенный договор аренды с указанием порядка и сроков оплаты арендной платы;
  • документы, подтверждающие нанесение заемщику материального ущерба в результате несчастного случая, противоправных действий третьих лиц (кража товаров в обороте или иного имущества, которое использовалось заемщиком для осуществления предпринимательской деятельности);
  • официальные документы, подтверждающие факт наступления форс-мажорных обстоятельств;
  • справка об инвалидности;
  • решение уполномоченного государственного органа об аресте счетов заемщика;
  • инкассовое распоряжение;
  • судебные акты;
  • иные документы, подтверждающие факт ухудшения финансового состояния заемщика.

Также говорится, что при представлении заемщиком неполных документов и сведений микрофинансовая организация запрашивает недостающие документы, необходимые для рассмотрения заявления, подтверждающие причины возникновения просрочки исполнения обязательства, сведения о доходах и другие обстоятельства, обуславливающие подачу заявления.

Вместе с тем дополнено, что микрофинансовая организация принимает решение о согласии с предложенными изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита на срок не менее трех месяцев при подаче заявления о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита заемщиком – физическим лицом:

  • относящимся к социально уязвимым слоям населения при условии снижения среднемесячного дохода заемщика, рассчитанного за два месяца, предшествующие месяцу обращения заемщика с заявлением, более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика, рассчитанным за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения заемщика с заявлением, либо назначении адресной социальной помощи;
  • пострадавшим в результате обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения. 

В Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа внесены аналогичные изменения.

Приказ вводится в действие с 31 августа 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
