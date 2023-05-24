Токаев подписал закон о ратификации соглашения ЕАЭС об упрощении таможенных процедур

Глава государства подписал закон о ратификации Соглашения об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой транзита.

Документ направлен на упрощение таможенных процедур и сокращение временных и финансовых затрат для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

В частности, соглашение предусматривает упрощение для декларантов, имеющих опыт работы с генеральным обеспечением. Такие декларанты могут предоставлять обеспечение в отношении товаров, перевозимых по нескольким транзитным декларациям, в меньшем размере (на 20%), чем сумма таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в отношении таких товаров

Также для поручителей, признанных национальными гарантами, могут применяться упрощения от 10% до 100% от размера финансовой гарантии при соблюдении определенных условий.

В целом, соглашение позволяет снизить затраты добросовестных участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении транзитных перевозок.

Все государства – члены ЕАЭС уже завершили необходимые ратификационные процедуры для вступления в силу данного соглашения.