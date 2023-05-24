Налог на ягоды и грибы депутат назвал абсурдным

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании 24 мая раскритиковал планы по введению налога за сбор ягод и грибов в Казахстане. Депутат предлагает вместо них ввести налог на вредные продукты питания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указал на плачевное состояние налогового администрирования.

"Наблюдается не очень системное, а порой даже хаотичное реагирование на несвоевременные поступления в бюджет налоговых сборов и платежей. Мы видим, что налоговое администрирование нацелено на карательное реагирование по формальным нарушениям с целью достижения обозначенных планов, упуская из виду реальные инструменты для пополнения бюджета с очень важным социальным значением и позитивными результатами, в том числе и для здоровья населения", – заявил депутат.

В пример он привел налог на сбор ягод и грибов.

"Как будто в стране все важные дела и задачи выполнены, остались только грибы и ягоды. Сборы ягод и грибов – это всегда сезонно, и как правило, этим занимается возрастное население, бабушки и дедушки, вместе с ними – внуки, то есть, как правило, от 6 до 60 лет. И с кого вы собираетесь взимать налоги? С них, что ли? Их же потом хотите штрафовать за незаконные сборы? Эти факты говорят об абсурдности налога на ягоды и грибы, притом, что большого потока финансов в бюджет от бабушек и дедушек ожидать не придется", – указал мажилисмен.

Кроме того, по его словам, это новшество имеет высокие коррупционные риски и социальную напряженность.

"Правительство не умеет разбирать проблематику и, соответственно, принимает меры, которые не дают эффективную отдачу. Сегодня в мире достаточно распространена практика введения налогов на вредные продукты питания. Мы полагаем, что правительству следует повышать налоги как раз на вредные для здоровья продукты, а не на полезные, как ягоды. Надо внедрять не "безумные", а разумные налоги, с пользой для страны и людей", – предложил Магеррам Магеррамов.

В апреле текущего года стало известно, что в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс, казахстанцы с 1 января 2024 года должны будут платить налоги за пользование лесными и растительными ресурсами, в том числе, за сбор грибов и ягод. Новость вызвала резонанс. А в Министерстве финансов заверили, что новый налог не распространяется на тех, кто собирает грибы, ягоды для личного пользования. Он распространяется только на тех, кто использует дикорастущие растения в коммерческих целях