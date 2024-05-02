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Преступления против водителей автобусов депутат сравнил с актом терроризма

ДТП, Казахстан, Магеррам Магеррамов , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 16:39 Фото: Zakon.kz
Депутат Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса 2 мая сравнил преступления водителей автобусов с актом терроризма, передает корреспондент Zakon.kz.

Магеррам Магеррамов высказался о недавнем смертельном ДТП с участием автобуса в Алматы. Тогда, по его словам, мужчина напал на водителя автобуса, в результате чего погибли трое невинных людей, четверо пострадали. Среди погибших – многодетная супружеская пара, после смерти которых остались сиротами малолетние дети.

"Совершенные в общественном транспорте преступления против лица, управляющего данным транспортом, по уровню общественной опасности можно сравнить с актом терроризма. Ведь, если результатом совершенного преступления будет смерть водителя автобуса при управлении общественным транспортом, это неминуемо повлечет смерть не только присутствующих в автобусе лиц, но и лиц, участвующих в дорожном движении, с которыми, вероятно, могут возникнуть столкновения", – заявил он.

Водители общественного транспорта ежедневно несут ответственность за жизни миллионов казахстанцев. При этом уполномоченными лицами не предусмотрены должные меры по сохранности и безопасности жизни самого водителя общественного транспорта, находящегося при выполнении своих обязанностей.

"Отсутствие мер по изолированию водителя автобуса, вероятно, обосновано тем, что они вынуждены брать на себя обязательство не только управлять автобусами, но и следить за оплатой проезда, соблюдением порядка в транспортном средстве и отвлекаться на пассажиров", – предположил мажилисмен.

Смертельное ДТП с автобусом произошло в декабре 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы. По версии следствия, между водителем и пассажиром произошел конфликт. В результате чего мужчина ударил женщину, которая потеряла сознание и управление автобусом. Не прекративший движение транспорт въехал в толпу людей, стоящих на остановке. Три человека погибли.

26 апреля 2024 года суд по уголовным делам Алматы вынес решение в отношении пассажира Дархана Ахметжанова. Он признан виновным как в хулиганстве, так и в смерти людей по неосторожности. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы.

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