Даниал Ахметов обозначил дату завершения ремонта ТЭЦ Риддера

23 мая 2023 года аким ВКО Даниал Ахметов провел встречу с руководителями предприятий касательно ремонта риддерской ТЭЦ, сообщает Zakon.kz

Об этом Ахметов поделился на своей страничке в Instagram.

"Мы в самое ближайшее время начнем ремонтировать Риддер ТЭЦ, причем это будет комплексный подход – капитальный ремонт всех шести котлоагрегатов и теплоцентрали. До 15 сентября должны завершиться все ремонтные работы, чтобы в новом отопительном сезоне не было никаких чрезвычайных ситуаций", – написал он.

Фото: Instagram/danial.akhmetov.official

Между тем кредиторская задолженность теплоисточника составляет более трех миллиардов тенге, соответствующие исковые заявления поданы, что дает финансовые возможности для обновления. Как отметил аким ВКО, часть оборудования закуплена.

"В рамках выполнения поручения президента РК идет разработка закона по национализации энергетических объектов страны. И после его принятия Риддер ТЭЦ могут передать в коммунальную собственность", – отметил Ахметов.

Ранее Даниал Ахметов рассказал о новых владельцах ТЭЦ в Риддере.