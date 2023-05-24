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В акимате ответили на жалобы алматинцев на мошкару

В акимате ответили на жалобы алматинцев на мошкару Фото: pixabay
Жители Алматы в различных частях города наблюдают большое скопление мошкары. Мелкие назойливые насекомые залетают в глаза, рот, нос. А также садятся на яркую одежду, чем создают неудобства горожанам. В акимате города назвали причину появления мошек, сообщает Zakon.kz.

Неделей ранее жительница Алматы на странице в Facebook опубликовала фото в желтых брюках, усеянных мошкарой.

"Мне вот очень интересно, у нас что, город перестали обрабатывать? И это вовсе не из-за цвета штанов и всего остального, это сейчас по всему городу происходит (мошкара и тля). Данное фото сделано в Турксибском районе!" – говорится в подписи к публикации.

В акимате ответили на жалобы алматинцев на мошкару

Фото: Facebook/Дежурный по городу (Казахстан)

Комментаторы присоединились к обращению и заявили, что "весь город в тле и мошкаре".

  • Я на днях прошлась в светло-зеленых брюках, а когда начала их чистить от налипшей мошкары, на них остались пятна.
  • В парке Ганди, как и на аллее вдоль Гагарина такая же картина. Невозможно спокойно пройти. Мошка лезет в глаза, в рот в нос.
  • Везде такое. Тля, мошки. И пух начал летать.
  • Нарушен экологический баланс. Косят траву под корень, уничтожают кустарники. Этим сокращают популяцию мелких птиц. Отсюда увеличение количества солдатиков и мошкары и прочих насекомых, – написали алматинцы.

В акимате города отреагировали на недовольства горожан и отметили, что "в 2023 году влажная и затяжная весна стала причиной размножения тли".

Также сказано, что с 15 апреля на территории 8 районов Алматы идут работы по биологической обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей.

"Обработка проводится биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенными к применению на территории населенных пунктов. К примеру, использовался микробиологический препарат "Битоксибациллин", "Актарофит". Особенность этого препарата – "живой" состав, не содержит токсинов, а его активным веществом являются белковые кристаллы и споры микробной культуры (Bacillusthuringiensisvar. Thuringiensis) и грибов авермектинов".Пресс-служба акимата Алматы

Данный препарат безопасен для человека и животных, заключили в ведомстве.

С 15 мая 2023 года в Алматы начался второй тур противоклещевых обработок на территории Алматы. 

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