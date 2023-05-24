В акимате ответили на жалобы алматинцев на мошкару
Неделей ранее жительница Алматы на странице в Facebook опубликовала фото в желтых брюках, усеянных мошкарой.
"Мне вот очень интересно, у нас что, город перестали обрабатывать? И это вовсе не из-за цвета штанов и всего остального, это сейчас по всему городу происходит (мошкара и тля). Данное фото сделано в Турксибском районе!" – говорится в подписи к публикации.
Фото: Facebook/Дежурный по городу (Казахстан)
Комментаторы присоединились к обращению и заявили, что "весь город в тле и мошкаре".
- Я на днях прошлась в светло-зеленых брюках, а когда начала их чистить от налипшей мошкары, на них остались пятна.
- В парке Ганди, как и на аллее вдоль Гагарина такая же картина. Невозможно спокойно пройти. Мошка лезет в глаза, в рот в нос.
- Везде такое. Тля, мошки. И пух начал летать.
- Нарушен экологический баланс. Косят траву под корень, уничтожают кустарники. Этим сокращают популяцию мелких птиц. Отсюда увеличение количества солдатиков и мошкары и прочих насекомых, – написали алматинцы.
В акимате города отреагировали на недовольства горожан и отметили, что "в 2023 году влажная и затяжная весна стала причиной размножения тли".
Также сказано, что с 15 апреля на территории 8 районов Алматы идут работы по биологической обработке зеленых насаждений от листогрызущих и сосущих вредителей.
"Обработка проводится биологическими и в некоторых случаях химическими препаратами низкого класса опасности (П-4), разрешенными к применению на территории населенных пунктов. К примеру, использовался микробиологический препарат "Битоксибациллин", "Актарофит". Особенность этого препарата – "живой" состав, не содержит токсинов, а его активным веществом являются белковые кристаллы и споры микробной культуры (Bacillusthuringiensisvar. Thuringiensis) и грибов авермектинов".Пресс-служба акимата Алматы
Данный препарат безопасен для человека и животных, заключили в ведомстве.
С 15 мая 2023 года в Алматы начался второй тур противоклещевых обработок на территории Алматы.