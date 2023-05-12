В Алматы снова проведут обработку против клещей

О начале второго тура противоклещевых обработок на территории Алматы заявил руководитель городского департамента санитарно-эпидемиологического контроля Касымхан Алпысбайұлы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в южной столице второй тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га начинается с 15 мая.

"Обработкой будут охвачены восемь лесных массивов (площадь – 1904,924 га), 144 городских парка и сквера (площадь – 519,616 га), и будет проводиться согласно графику с 15 мая по 5 июня с учетом погодных условий (проводится в сухую, не дождливую погоду)". Касымхан Алпысбайұлы

Он уточнил, что дезинсекционные мероприятия проводятся филиалом РГП на ПХВ "Центр дезинфекции по городу Алматы" под непосредственным контролем специалистов санитарно-эпидемиологического контроля города.

Глава ДСЭК Алматы заверил, что сформированные дезбригады оснащены необходимым оборудованием, транспортом, средствами индивидуальной защиты.

"Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат "Фаворит". Препарат относится к низкотоксичным и малоопасным веществам (3-4 класс). Применяемые дозировки для борьбы с клещами являются наименьшими и полностью безопасны для людей и животных". Касымхан Алпысбайұлы

В основном, как отметил спикер, обработка проводится в утренние часы, а на границах участков, подлежащих обработке, устанавливаются щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка".

Материал по теме Вход воспрещен: завезут ли клещи в Казахстан новый вирус Хасеки

Первый тур противоклещевых обработок в Алматы проводился с 29 марта и до 28 апреля 2023 года. Тогда Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города рекомендовал горожанам соблюдать следующие меры предосторожности:

не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстояние, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

не позволять домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

после проведения обработки в течение 40 дней не собирать и не использовать грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

жителям и гостям не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение трех суток после нее.

Материал по теме Опубликован график обработки парков и скверов Алматы от клещей

В свою очередь специалисты рассказали, насколько безопасно находиться на природе после противоклещевой обработки.