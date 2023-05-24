Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В США умер фермер, ставший известным в Сети из-за мема

фермер из мема Фото: Министерство сельского хозяйства США
Фермер из Огайо, которого многие знают по мемам, умер в возрасте 76 лет. Дэйв Брандт обрел интернет-славу после распространения мема "Это не много, но это честная работа", сообщает Zakon.kz.

18 мая Дэйв Брандт ехал домой на свою ферму в округе Фэрфилд после сбора красной кукурузы недалеко от Шампейна, штат Иллинойс, когда его грузовик разбился, сообщает NBC4.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу, он скончался в ночь на субботу, 20 мая.

Дэйв Брандт был известен не только благодаря своим фермерским навыкам, но и из-за мема "Это не много, но это честная работа", который распространился в Сети в 2018-2019 годах.

Дэвид Брандт мем

Фото: Reddit

Фотография Брандта была опубликована в статье Министерства сельского хозяйства США в 2014 году. В ней говорилось о методах ведения сельского хозяйства.

Один из участников соцсети Reddit взял прикрепленную фотографию Брандта и добавил текст "Это не много, но это честная работа". Фотография породила новый формат мемов, который быстро распространился по Facebook, Twitter, Instagram и другим соцсетям.

Близкие фермера отмечали, что Дейву Брандту нравился этот мем и он не возражал против использования своей фотографии.  

Дейв Брандт занялся фермерством в 1970-х годах. Брандт был ярым сторонником no-till farming – варианта земледелия, который позволяет отказаться от обработки или вспашки для потенциально более здоровой почвы. Эта ресурсосберегающая практика также снижает вероятность эрозии почвы и потребность в пестицидах и удобрениях.

Сельскохозяйственные стратегии, которые Брандт применял на протяжении более 40 лет, привели к тому, что Министерство сельского хозяйства США, а также иностранные правительства стали смотреть на него, как на образец для подражания.

Когда Служба охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США запустила программу, направленную на сохранение здоровья почвы, ферма Брандта стала примером. Он проводил ежегодные семинары по оздоровлению почвы и приглашал толпы людей на экскурсии по своей ферме.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Стефан Ле Фоль также посетил ферму Брандта во время визита в Университет штата Огайо в 2015 году. Он был настолько впечатлен работой фермера, что пригласил Брандта во Францию для работы с фермерами, использующими технологию no-till.

Читайте также

Япония отправит в космос деревянный спутник в 2024 году

Из-за редкой генетической мутации 75-летняя шотландка не чувствует боли

Лидеры OpenAI призвали к регулированию ИИ, чтобы предотвратить уничтожение человечества

Данияр Кунафин
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
изменения в Трудовой кодекс РК
Поправки в Трудовой кодекс изменят жизнь казахстанцев с 1 июля 2023 года
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
Экс-глава КНБ Карим Масимов обжаловал приговор
обязательное медицинское страхование
"Налог на здоровье": почему без отчислений ОСМС даже не откроешь счет в банке
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
На 10 лет осудили экс-главу образования Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления