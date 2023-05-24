В США умер фермер, ставший известным в Сети из-за мема

Фермер из Огайо, которого многие знают по мемам, умер в возрасте 76 лет. Дэйв Брандт обрел интернет-славу после распространения мема "Это не много, но это честная работа", сообщает Zakon.kz.

18 мая Дэйв Брандт ехал домой на свою ферму в округе Фэрфилд после сбора красной кукурузы недалеко от Шампейна, штат Иллинойс, когда его грузовик разбился, сообщает NBC4.

Бригада скорой помощи доставила его в больницу, он скончался в ночь на субботу, 20 мая.



Дэйв Брандт был известен не только благодаря своим фермерским навыкам, но и из-за мема "Это не много, но это честная работа", который распространился в Сети в 2018-2019 годах.

Фото: Reddit

Фотография Брандта была опубликована в статье Министерства сельского хозяйства США в 2014 году. В ней говорилось о методах ведения сельского хозяйства.



Один из участников соцсети Reddit взял прикрепленную фотографию Брандта и добавил текст "Это не много, но это честная работа". Фотография породила новый формат мемов, который быстро распространился по Facebook, Twitter, Instagram и другим соцсетям.



Близкие фермера отмечали, что Дейву Брандту нравился этот мем и он не возражал против использования своей фотографии.

Дейв Брандт занялся фермерством в 1970-х годах. Брандт был ярым сторонником no-till farming – варианта земледелия, который позволяет отказаться от обработки или вспашки для потенциально более здоровой почвы. Эта ресурсосберегающая практика также снижает вероятность эрозии почвы и потребность в пестицидах и удобрениях.

Сельскохозяйственные стратегии, которые Брандт применял на протяжении более 40 лет, привели к тому, что Министерство сельского хозяйства США, а также иностранные правительства стали смотреть на него, как на образец для подражания.

Когда Служба охраны природных ресурсов Министерства сельского хозяйства США запустила программу, направленную на сохранение здоровья почвы, ферма Брандта стала примером. Он проводил ежегодные семинары по оздоровлению почвы и приглашал толпы людей на экскурсии по своей ферме.



Министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Стефан Ле Фоль также посетил ферму Брандта во время визита в Университет штата Огайо в 2015 году. Он был настолько впечатлен работой фермера, что пригласил Брандта во Францию для работы с фермерами, использующими технологию no-till.