Умер каскадер из фильмов "Белое солнце пустыни" и "Д’Артаньян и три мушкетера"

Советский кинокаскадер и актер Николай Ващилин умер в возрасте 76 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Кино-Театр.Ру", актер умер еще летом, но информация об этом распространилась только сейчас.

Других подробностей смерти актера не приводится.

Ващилин был каскадером и ставил трюки в таких фильмах, как "Белое солнце пустыни", "Д’Артаньян и три мушкетера", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Звезда пленительного счастья", "Сибириада".

В 1972 году Ващилин окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения, после чего завершил очную аспирантуру Ленинградского научно-исследовательского института физической культуры, став кандидатом педагогических наук.

С 1974-го по 1984 год Ващилин был руководителем курса трюковой подготовки актера в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, занимался подготовкой каскадеров на студии "Ленфильм" и в Союзе театральных деятелей.

Также он был мастером спорта по самбо, выигрывал медали на всесоюзных и городских соревнованиях.

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