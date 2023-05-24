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Тихая заводь на Или: место, где нужно говорить только шепотом

Тихая заводь на Или: место, где нужно говорить только шепотом Фото: Zakon.kz
В верховьях реки Или есть ущелье с поразительной акустикой, где даже малейший шорох, произведенный вблизи отвесных скал, увеличивается во сто крат. Корреспондент Zakon.kz побывал там.

Природа Жетысуского края таит в себе множество загадок. Одна из них сокрыта среди похожих друг на друга прибрежных холмов реки Или. У этого места нет официального географического названия, но в народе его зовут Ареной.

Арена находится на стыке двух песчано-каменистых склонов и представляет собой полукруг из отвесных скал. К этому скрытому от людских глаз ущелью путь непрост. К нему можно добраться лишь по воде – сплавившись по Или. Поэтому там редко ступает нога человека. Впрочем, это даже к лучшему, считают счастливцы, побывавшие там. Ведь Арена не только великолепна  своей загадочностью, но и таит в себе опасность. А путешественник-любитель Константин Сахаров уверен: если это уникальное место станет массово посещаемым, то очень быстро от него ничего не останется.

Тихая заводь на Или: место, где нужно говорить только шепотом

Фото: Zakon.kz

"Среди этих скал нужно говорить тихо и не издавать других громких звуков, потому что даже падение маленького камешка превращается в звук грохочущего камнепада. Я был свидетелем эксперимента, который устроили российские туристы-водники, с которыми я туда приехал несколько лет назад. Они зашли в Арену с магнитофоном! Их сначала буквально придавило к земле отражением звуковых волн, а потом едва не покалечило камнями, посыпавшимся из расщелин. Еле ноги унесли!" – рассказал Константин.

Есть еще веская причина не раскрывать массовому посетителю координаты Арены. Яркий пример последствий – урочище Тамгалы Тас, тоже расположенное на берегу Или. Как только это место стало популярным, прибрежная полоса превратилась в большую мусорную свалку, практически не осталось деревьев и кустарников, да и сами скалы с изображением Будды регулярно покрываются современной вандальной "живописью".

"Любой наплыв туристов чреват последствиями. На коммерческих туристических объектах имеется возможность поддерживать порядок и целостность окружающего, а это место находится далеко от цивилизации. Если нет возможности тщательно охранять редчайший природный объект, то лучше пусть он охраняется самой природой", – говорит Константин Сахаров.

Никто из ученых не занимался разгадкой этого необычного природного явления, но тот, кто ощутил на себе его чарующие звуковые волны, которые окутывают и накрывают находящихся посреди Арены людей, заставляют вибрировать, тот вряд ли теперь оценит по достоинству современные акустические системы.

Впрочем, секрет постройки амфитеатров, где зритель с любого ряда без всяких микрофонов мог насладиться ораторским и театральным искусством, знали еще древние римляне. Эти сооружения до сих пор сохранили свои акустические характеристики. А на Или просто природа постаралась!

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