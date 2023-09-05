В горах Алматы открыли новую кемпинг-зону
Кемпинг-зона "Мыңжылқы" представляет собой оборудованный летний лагерь для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Как сообщили в акимате, для комфортного и безопасного отдыха туристов отведены палаточные места, установлены уютные беседки, столы со скамейками и качели "Алтыбакан" в национальном стиле.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"Мы работаем над созданием новых маршрутов для туристов. У каждой кемпинг-зоны свой уникальный дизайн, сочетающийся с тематикой и характером местоположения. Вся информация о кемпинг-зонах будет добавлена в картографические платформы, включая 2GIS", ― отметила руководитель Управления туризма города Алматы Галия Токсеитова.
Управление туризма просит отдыхающих бережно относиться к природе и не оставлять мусор в горах, а также напоминает о соблюдении правил безопасности при горных походах:
- Собираясь в горы, необходимо обязательно сообщить близким о своем маршруте.
- Одеться по погоде, защитить кожу от солнца. Взять с собой необходимое снаряжение, головной убор, воду, питание и заряженный телефон с портативным зарядным устройством.
- Не сходить с тропы по пути.
- Не игнорировать SMS-предупреждения от Службы спасения.
Также до конца 2023 года в рамках развития туристской инфраструктуры будет создана кемпинг-зона на БАО.
Ранее в Алматы появилась новая досуговая зона.