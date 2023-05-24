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В Карагандинской области откроют 11 предприятий

В Карагандинской области откроют 11 предприятий Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области
В Карагандинской области сформирован инвестиционный пул из 52 проектов. Открытие новых предприятий позволит создать 12 тысяч постоянных рабочих мест, сообщает акимат Карагандинской области.

О новых инвестпроектах аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев рассказал в ходе брифинга на площадке СЦК.

"Одиннадцать проектов будут запущены в этом году, из которых три – с иностранным участием. Будет создано 2179 рабочих мест. На сегодняшний день один проект уже запущен", – сказал глава региона.
В Карагандинской области откроют 11 предприятий

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

Один из проектов этого года – строительство завода по выпуску бытовой техники в Сарани. Здесь трудоустроят более тысячи человек.

В Карагандинской области уделяется повышенное внимание развитию моногородов. Так, расширяется индустриальная зона Saran. Благодаря этому появятся шесть тысяч рабочих мест.

В Карагандинской области откроют 11 предприятий

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В список моногородов региона вошел Балхаш. Разработан комплексный пятилетний план по развитию города, включающий 66 мероприятий.

Основная задача – раскрыть потенциал Балхаша и сделать его привлекательным для местных и зарубежных туристов.

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