В Карагандинской области создан пул из 56 инвестпроектов

В Карагандинской области реализуются 56 инвестиционных проектов на полтора трлн тенге. Будет создано более 13 тысяч рабочих мест.

О социально-экономических итогах области за 10 месяцев на брифинге на площадке службы центральных коммуникаций рассказал глава региона Ермаганбет Булекпаев.

"В этом году запущено пять проектов. Трудоустроено более 380 человек. До конца года откроются еще шесть новых производств, среди них заводы по выпуску бытовой техники и автомобильных шин. Работой обеспечат более 1900 карагандинцев". Ермаганбет Булекпаев

В регионе продолжается развитие индустриальной зоны Saran. Тут завершаются работы по инфраструктуре. Подготовлено около 400 га свободных площадей для будущих инвесторов на территориях промышленных зон "Сары-Арка" и Saran.

За 10 месяцев этого года объем промышленности области составил 2,8 трлн тенге.

Третий год увеличиваются вложения частных инвесторов в развитие региона. За указанный период в область привлечено около 641 млрд тенге инвестиций, из них 86 % – частные.

Ермаганбет Булекпаев отметил отрасли, где наблюдается наиболее высокий рост. Это машиностроение, легкая и бумажная промышленность, фармацевтика, черная металлургия.