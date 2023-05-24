КСК не прекратят работать в Казахстане: Мажилис принял закон

Депутаты Мажилиса приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа". В документ также вошли нормы в сфере ЖКХ, сообщает Zakon.kz.

Депутаты исключили из законопроекта норму о ликвидации отдельных форм управления жилыми домами, а требования к ним будут разработаны в рамках другого законопроекта.

До этого предполагалось, что с 1 июля 2023 года прекратится действие статей относительно действия КСК.

"Это была одна из составных частей реформы, тем не менее, сегодня эта норма была отменена. Таким образом, с 1 июля 2023 года не прекращается деятельность кооперативов собственников квартир. Почему было принято это решение? Во-первых, за три года действия закона на новые формы перешли реально только 12% всех жилых домов. Во-вторых, это было связано с тем, что были многочисленные обращения наших избирателей и во время выборов, и после. Поскольку почти 90% квартир до сих пор продолжают обслуживаться КСК". Депутат Мажилиса Альберт Рау

В апреле президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию страны заявил, что с реформой ОСИ в Казахстане сильно ошиблись, и задача по предоставлению качественных и прозрачных услуг по управлению жилым фондом не выполняется.

